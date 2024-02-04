极快充电 (XFC) 电池技术开发商StoreDot宣布，其在商业化道路上取得了一项重要成就，成功制造了首款棱形 XFC 硅基电池。

棱柱形电池呈矩形且分层堆叠，现在代表了越来越多的电动汽车制造商选择的外形尺寸。这些类型的电池提供了额外的机械保护和性能优势，而平坦的表面通过更好的热管理和安全考虑简化了电动汽车的集成，从而降低了电池组组装成本和复杂性。

然而，从软包电池到棱柱形电池的转变，以及棱柱形封装中硅基化学与 XFC 功能的集成，带来了一些工程挑战和制造复杂性。该解决方案由 StoreDot 的全球团队实现，基于对堆叠厚度、化成电流和压力状态的仔细设计，以及管理硅主导阳极技术的相关膨胀和棱柱形硬壳外壳中的高电流。

通过克服这些障碍，StoreDot 展示了其 XFC 技术与因素无关，并且可以适应汽车制造商所需的不同电池形状因素。公司将继续优化设计，实现高达170Ah的电池容量和超过700Wh/L的体积能量密度。

在此之前，StoreDot 今年早些时候发布了突破性的 XFC 概念，通过其新的 I-BEAM XFC 设计将极快速充电从电池提升到车辆级别，这是一种创新的电池到电池组概念，也将加速 XFC 的发展集成到电动汽车中。

StoreDot 仍有望实现 XFC 电池的生产准备，今年可实现5 分钟充电 100 英里，2026 年可实现 4 分钟充电 100 英里，到 2028 年可实现 3 分钟充电 100 英里。