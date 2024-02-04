人工智能、数字孪生、城市建模···在一家名为VIZZIO的新加坡初创公司的官网上，不难发现它正在试图通过这些足够具有代表性的特殊词语向外界展示出其全貌所在。然而，近段时间以来，VIZZIO却正在以一种意想不到的方式为外界所认知。

把时间拨回到去年底。彼时，在东南亚科技媒体Tech in Asia的一篇报道中，VIZZIO被描述成“一家不再让3D地图为谷歌所独霸的新加坡初创公司”——相比于需要投入大量人力财力、以及街景采集车来完成地图绘制的谷歌而言，在卫星图像的加持下，VIZZIO可以通过深度学习算法和人工智能技术达成同样甚至更好的效果，并且在这个过程中全景摄像头不再是一种必需。

根据VIZZIO的官网介绍，自2020年成立以来，VIZZIO已经绘制了140万平方公里的3D城市建模以及超83.5万平方米的室内面积。此外，在市场表现方面，据多方报道，VIZZIO也同至少两家国家级的亚洲国防机构展开了合作，并且官网信息显示其B2B2G客户总数达29家。。

VIZZIO不俗的开局自然也赢得了外界的青睐。去年十月，其董事会也迎来了创新工场董事长兼CEO李开复的加入。VIZZIO在当时宣布这一动态的新闻稿中写到，“他（李开复）的加入证明了VIZZIO的全球影响力及公司在国际人工智能界的信任···”同时，也同在去年十月，VIZZIO还入选了The Information评选的“50家最具前景初创公司”名单，而该公司也是其中唯一一家获得此殊荣的新加坡初创公司。

如果按照这样的剧情发展下去，对这家新秀来说，在不久的将来，VIZZIO在官网中所描述的愿景“构建整个星球的3D城市模型”似乎并不是一个遥不可及的梦想。但VIZZIO所承载的外界信任却也随着另一篇报道的发布而出现裂隙。并且值得一提的是，这篇文章的发布方同样为盛赞VIZZIO“不再让3D地图为谷歌所独霸”的那家媒体。

在这篇堪称VIZZIO转折点的文章中，Tech in Asia发现，VIZZIO的创始人兼首席执行官Jon Lee伪造了其剑桥博士学位。该媒体称，Jon Lee也已对其承认，自己并没有获得剑桥大学的计算机科学博士学位。而更让人意外的是，这似乎并不是Jon Lee首次资历造假。早在2001年时——当时Jon Lee还在以Dennis Lee的名称在新加坡软件开发初创公司Elipva担任CTO，Lee就曾因被发现虚假宣称其获得斯坦福大学和麻省理工学院的奖项及奖学金而被Elipva解雇。

这一发现也在之后迅速引起发酵。同日，VIZZIO董事会在召开特别会议后发布声明表示，对Jon Lee表示支持。董事会称，“何人都不应该因为23年前发生的事情而再次受到制裁。当时，Jon Lee还是一个29岁的科技创业者···董事会认为，VIZZIO开发的技术并不依赖于博士学位。而该技术已在新加坡和世界其他地方得到了验证和成功应用··· 我们不能、也不会剥夺他的毕生事业，因为他在近23年前作为一个年轻人时就已经付出了应有的代价··· 我们决心支持Jon，并将继续履行VIZZIO的使命以及我们业务的未来。”

随后，在上述转折的次日——亦即1月17日，Jon Lee在VIZZIO官网上发表道歉声明，称其虚报学历是严重的错误判断，并充分认识了这一做法的严重性。并且他也表示，董事会和股东已决定其将继续担任VIZZIO的首席执行官，而该公司的领导团队也正在实施额外的治理措施来维护VIZZIO的诚信。

但这一系列的举措似乎并没能平复VIZZIO已然扩散开来的波澜。在接下来的日子里，一方面，VIZZIO的部分合作伙伴公司对媒体表示，将重新考虑与VIZZIO的合作关系。另一方面，在VIZZIO的官网中，包括淡马锡理工学院、新加坡资讯通信媒体发展局、新加坡地铁机构SMRT等在内的众多政府机构的相关合作标识也被纷纷删除。并且尽管新加坡科技局的Logo仍在其列，该机构对外称，VIZZIO只是在2020年时向其展示了技术能力，但科技局没有继续采购任何产品、也不是VIZZIO的现有客户。此外，据了解，李开复也已在造假事件曝光前的1月12日辞去了在VIZZIO董事会的职务。

截至发稿日，VIZZIO官网首页中的客户伙伴墙部分已被移除。作为参照，有消息称，在1月25日时，其展示的合作客户数量仅剩10家。（该公司官网的安全证书也已在近期过期）。

而随着创始人学历造假事件的揭露，VIZZIO所面临的困境也没有就此止步。无论是针对其宣传的专利数量的质疑还是对于发布视频方面的涉嫌抄袭行为以及Jon Lee的再度言行不一——其曾在采访中否认向投资者发送了伪造的博士学历证书，但又在后续承认进行了这一行为，VIZZIO显然正在进入一个更加棘手的局面。最终，在上月晚些时候，VIZZIO在其官网宣布，公司将组建“强化领导团队”，其首席营销官David See已被任命为公司的临时首席执行官。而这意味着，Jon Lee已经不再担任VIZZIO的首席执行官职位。不过，他也在此前曾对媒体表示，其正在寻找人来接替他的角色，以便“快速离开”新加坡，在幕后从事VIZZIO的工作。

时间来到本月，目前，VIZZIO的一系列风波似乎也已告下了一个段落，并未有任何关于VIZZIO或者Jon Lee的新动向出现。但相比于VIZZIO在这段说长不长说短不短的时间里为外界所呈现了怎样的波折以及接下来它还会走向何方，面对步入更加快速发展阶段的新加坡乃至东南亚科创市场，尽管可能只是个案、并且对一家公司来说技术门槛可能是更为重要的体现（或者需求），在VIZZIO之后，一些人们可能也会去更加关注”创业到底是一件怎样的事情“。当然，在时间面前，关于这个问题的答案也不并需要谁来回答。

封面来源：David Werbrouck on Unsplash