沃尔沃卡车在北美推出了全新的沃尔沃 VNL，为重型卡车运输树立了新的行业标准。优化的空气动力学和新技术将燃油效率提高了 10%。这款全新卡车具有下一代增强功能，可提高客户价值、驾驶员生产力、安全性和可持续性。

全新 Class 8 沃尔沃 VNL 旨在满足北美市场的挑战和需求，并改变该细分市场的驾驶体验。

“全新沃尔沃 VNL 旨在改变一切。然而，改变不仅仅伴随着重新设计的卡车，这款产品的推出对于沃尔沃卡车、我们的客户及其驾驶员来说是一个新时代的开始，这是一次巨大的飞跃。”沃尔沃卡车北美公司总裁 Peter Voorhoeve 说道。 。“当我们于 1996 年推出第一代沃尔沃 VN 时，其‘非传统’空气动力学车身风格为北美卡车行业树立了新标准。当我们将全新沃尔沃 VNL 推向市场时，我们很高兴能够再次推出创新技术，这些创新技术将塑造未来几年交通运输行业的未来。”

新款沃尔沃 VNL 基于全新平台，适用于所有即将推出的技术，包括电池电动、燃料电池和使用可再生燃料（包括氢）的内燃机。北美卡车运输行业首个 24 伏电气基础设施和主动安全功能在新一代沃尔沃卡车中引入，将成为未来全自动卡车商业化的标准。

空气动力阻力对卡车的燃油效率有重大影响。新款沃尔沃 VNL 的流线型、棱角分明的楔形驾驶室设计以及重新设计的挡风玻璃是燃油效率提高 10% 的关键因素。弯曲和粘合挡风玻璃的集成、湍流空气区域周围更紧密的间隙以及更紧密的拖车间隙创造了额外的空气动力增益。

新款卡车配备了多种新型主动安全系统，包括带有 Pilot Assist 的沃尔沃主动驾驶辅助系统 Plus，可提供主动车道居中功能。该系统由沃尔沃动态转向系统提供动力，可改善所有速度下的操纵性，包括更受控制的倒车，并提高所有道路速度下的稳定性。

新款沃尔沃 VNL 提供一流的被动安全系统，包括粘合和包裹的挡风玻璃，可提高驾驶员的视野，增强安全性并降低驾驶室内的风噪声。新款沃尔沃VNL的驾驶室是根据沃尔沃卡车领先的碰撞测试标准设计的，驾驶室的驾驶员和乘客侧将配备北美业界首个侧帘式安全气囊。

新款沃尔沃 VNL 将于未来几个月开始销售，并在弗吉尼亚州都柏林的沃尔沃卡车新河谷工厂生产。