在新的一年到来的时候，人类的设想并不局限于地面交通工具，还不停地探索基于空中的飞行交通工具。这些飞行交通工具依然有着可持续的创新因子，可以让人类拥抱更加自由的交通未来，当然还兼顾环保和效率。

Helix 被归类为 FAA 第 103 部分（超轻型车辆），采用碳纤维复合材料制成，可拆卸成三块以装入 16 英尺的汽车中。存储拖车和两栖船体允许车辆漂浮在水中进行紧急着陆。（该公司表示，该飞机可以在 30 分钟内从存储状态转到飞行状态。）内部有一个带导航功能的数字飞行面板，与普通陆地车辆没有什么不同，但带有操纵杆和电传操纵装置，所有这些都是为飞行而设计和制造的。由美国宇航员埃德·卢 (Ed Lu)、谷歌校友艾伦·尤斯塔斯 (Alan Eustace) 和风险投资家/飞行教练赛勒斯·西加里 (Cyrus Sigari) 等组成的团队负责安全。

电力能源、数字仪表和简单的控制使 Helix 成为经验丰富的飞行员和新手的理想飞机。Helix 是 Pivotal 的第四代 eVTOL 平台，面向希望进行短途休闲飞行的冒险飞行员。飞行员可以在白天在 G 级空域的不拥挤区域上空驾驶 Helix，并且不需要持有飞行员执照。但 Pivotal 客户必须完成飞行培训，以便他们做好在所有条件下安全操作飞机的准备。飞行员的体重必须在 220 磅以下，站立高度必须在 6 英尺 5 英寸以下。据 Pivotal 报道，这架私人飞机将于 6 月 10 日开始发货。

MightyFly 推出第三代 Cento 飞机

MightyFly 推出了第三代 Cento 飞机，这是一款自主混合动力电动垂直起降货运飞机，设计用于运载 100 磅的货物，飞行 600 英里。新型 eVTOL 融合了多项新颖功能，包括可提高运行效率的时尚设计、适应各种有效负载重心的能力、自主重心确定以及更大的货舱。

新型 eVTOL 还将通过 MightyFly 的自主负载主控系统 (ALMS) 组件提高运营效率，该组件将使飞机能够自动打开和关闭货舱门、从货舱开口接收和弹出包裹、移动和固定通过内部定位和锁定系统将包裹放入货舱中，并感测和计算重量和平衡。

所有这些任务都将自动完成，无需操作员在飞机内重新放置包裹，这将有助于最大限度地减少运行和操作 MightyFly 自主飞机所需的地面操作资源。它还将使物流、制造、医疗保健、制药、零售、汽车和石油和天然气行业的其他用例和企业受益，以及执行人道主义和救灾工作的组织以及执行各种物流的团队和补给任务。

Overair 的 Butterfly eVTOL 飞机的运营概念

先进空中机动 (AAM) 公司和全电动垂直起降 (eVTOL) 飞机开发商 Overair 宣布与领先的私人飞机管理公司、固定基地运营商 (FBO) 和基础设施开发商 Clay Lacy 建立新的战略合作航空将在整个南加州地区建立无排放、超安静的电动航空运营。

两家公司将共同开发 Overair 的 Butterfly eVTOL 飞机的运营概念，继去年Overair 的第一架全尺寸原型机以及其他先进飞机完成后，该飞机将于 2024 年初开始测试。

Overair 和 Clay Lacy 计划在 Clay Lacy 位于奥兰治县约翰韦恩机场和洛杉矶范奈斯机场的 FBO 地点开发充电设施。最后，该合作伙伴关系将探索在南加州建立新的垂直机场设施和服务。根据协议，Clay Lacy 将专注于充电基础设施和飞机运营物流的开发。Overair 将在此次合作中带来飞机集成、维护、认证、用户和垂直起场软件集成、飞行路径规划和公众意识建设方面的专业知识。

Electra 的电动短距起降 eSTOL 飞机

Electra.aero, Inc. (Electra) 是一家下一代航空航天公司，其使命是帮助航空脱碳并开辟新的航空运输市场，宣布其已实现 2,000 多架电动短距起降 (eSTOL) 飞机的预订，销售市值超过80亿美元。Electra 的订单凸显了不同市场中众多航班运营商的浓厚兴趣。这些运营商选择 Electra 的 eSTOL 飞机为其客户提供更方便、更可持续的航空旅行体验。

无论是促进从城市垂直起降机场出发的短途航班、覆盖支线机场长达 500 英里的长途旅行，还是前往没有地面基础设施的地点执行冒险之旅或医疗任务，Electra 的合作伙伴都非常看重 Electra eSTOL 飞机无与伦比的灵活性和经济性。

Electra 目前正在开发一种混合动力 eSTOL 飞机，该飞机将能够在城市和区域网络内实现快速、安全且经济实惠的乘客和货物运输。

该飞机具有在足球场大小的空间内起飞和降落的独特能力，再加上 175 节的巡航速度和飞行中的电池充电功能，使得飞机能够在以前无法通过飞机到达的地方进行飞行操作，包括改建的停车场、驳船和机场。非常短的着陆跑道。

这款有人驾驶的固定翼飞机最初设计可容纳最多 9 名乘客或 2500 磅的货物，在所有天气条件下的飞行距离可达 500 英里。