国家市场监督管理总局反垄断执法二司 2 月 4日公布了 2024 年 1 月 22 日-1 月 28 日无条件批准经营者集中案件列表，其中包含批准梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司与华晨宝马汽车有限公司新设合营企业案，审结时间为 1 月 23 日。

今年 1 月 24 日，宝马与奔驰成立合资企业一事已经获得欧盟委员会的批准，该交易主要涉及中国电池动力汽车公共充电基础设施网络市场。

欧盟委员会最终得出结论称，鉴于（这项交易）对欧洲经济区的影响有限，相关交易不会引起竞争问题，交易按照简化的合并审查程序进行了审查。

去年 11 月 30 日，华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司宣布签署合作协议，双方将以 50:50 的股比在中国成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络，合力满足中国客户对豪华充电服务日益增长的需求。

至 2026 年底，该合资公司计划在中国建设至少 1000 座具备先进技术的超级充电站，约 7000 根超充桩。首批充电站计划于 2024 年起在中国重点新能源汽车城市开始运营，后续充电站建设也将覆盖全国其他城市和地区。

该合资公司的充电网络将向公众开放。按计划，宝马集团与梅赛德斯-奔驰集团的客户可享受专属尊享服务，如即插即充、线上预约等无缝数字化充电体验。此外，该合资公司计划在条件允许的情况下采购可再生能源电力，为中国客户提供可持续的豪华充电体验。