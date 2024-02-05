比亚迪在正式仪式上签署了初步销售和采购协议，启动了其位于匈牙利最先进的新能源汽车生产设施的初期阶段。

这座高度先进的制造工厂将建在匈牙利东南部的塞格德，专门为欧洲市场生产比亚迪电动汽车。值得注意的是，塞格德工厂将成为中国汽车公司在欧洲建立的第一家乘用车制造工厂。这对于这家领先的汽车制造商来说，标志着其在欧洲新能源汽车业务进一步发展的重要里程碑。

该工厂的建设将分阶段进行，工厂将在三年内投入运营，生产全系列的比亚迪环保车型。该建设项目以及随后开业的生产设施将创造数千个就业岗位，促进当地经济发展，同时也支持当地供应链。

许多高端汽车制造商和领先供应商都选择在匈牙利建厂。比亚迪在匈牙利已经拥有强大的影响力，自2016年起在科马罗姆建立了高科技电动巴士生产设施。这导致比亚迪进一步在匈牙利投资，并于2023年12月宣布将在塞格德建设电动汽车制造工厂为欧洲带来新一轮技术创新浪潮。

自2022年在巴黎车展首次亮相乘用车以来，比亚迪已在欧洲19个国家成功开设250家专卖店。值得注意的是，比亚迪已在C-E级细分市场推出了六款新车型（比亚迪唐、比亚迪汉、比亚迪ATTO 3、比亚迪海豚、比亚迪海豹、比亚迪海豹U），涵盖掀背车、轿车和SUV，满足消费者的不同需求。欧洲客户。此外，今年还计划推出两款新车型。