高科技移动公司Canoo已向国家车队管理公司 Zeeba 的车队交付了第一批电动汽车。这些车辆是与 Zeeba 签订的现有协议的一部分，该协议总共授予 5,450 辆电动汽车，并承诺为其全国车队提供 3,000 辆生活方式配送车辆 (LDV) 电动汽车。

Canoo 车辆是美国制造的 1 级商用电动汽车，基于该公司专有的多用途平台 (MPP) 架构构建，该架构集成了所有关键组件。大多数服务、维护和更新都将通过无线方式完成，这减少了车辆的停驶时间。

LDV 将 120 立方英尺的货物体积与 80 千瓦的电池组相结合，具有小型客车的操控和转弯半径，为驾驶员带来更安全、更熟悉的体验。LV 是一种人员和货物运输工具，由于其通用平台，具有与 LDV 相同的乘客座椅配置和相同的电池组、可视性和操控特性。

Canoo投资者、执行董事长兼首席执行官托尼·阿奎拉 (Tony Aquila) 表示：“我们与 Zeeba 的合作标志着美国商业车队电气化向前迈出了重要一步，电动汽车是理想的用例。” “凭借令人印象深刻的收入增长，Zeeba 的客户数量在过去两年中增加了 10 倍，并且有大量客户积压等待 Canoo 车辆。我们很高兴能与一支充满活力、技术精湛的团队合作，他们正在扩大其全国车队。”

Zeeba 首席执行官 Kayvon Marashi 表示：“有超过 1,000 名客户在等待 Canoo 车辆，我们很高兴欢迎创新的电动汽车系列加入我们的车队。我们的客户越来越多地寻求可持续的运输选择，而 Canoo LDV 将效率、舒适性和功能性完美结合，使其成为各种规模车队的游戏规则改变者。”