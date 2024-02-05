根据 data.ai 发布的数据，Genshin Impact（原神）于 2020 年 9 月登陆 iOS、Android、主机和 PC 平台，根据 data.ai Intelligence 的估算，迄今为止，玩家在这款游戏上的支出已达 50 亿美元，这进一步巩固了它作为史上盈利最高游戏之一的地位（无论是移动平台还是其他平台）。

以下为详细内容：

尽管最近几个月，人们将对发行商米哈游的关注集中投向了其另一款游戏——屡获殊荣的 Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道），但值得注意的是，他们的上一部作品刚刚跨越了一座重要的里程碑。Genshin Impact（原神）于 2020 年 9 月登陆 iOS、Android、主机和 PC 平台，根据 data.ai Intelligence 的估算，迄今为止，玩家在这款游戏上的支出已达 50 亿美元，这进一步巩固了它作为史上盈利最高游戏之一的地位（无论是移动平台还是其他平台）。

该数字只包括游戏在 iOS App Store 以及 Google Play 中的支出。但即使未将来自第三方 Android 市场的收入计算在内，仅 iOS 版的 Genshin Impact 在中国的总收入就接近 15 亿美元。中国玩家成为其收入的最主要贡献者，约占总用户支出的 30%，其次是日本玩家，排名第二，用户支出近 10.6 亿美元，约占 21%，美国玩家排名第三，产生了 9.03 亿美元的用户支出，占 18%。

原神仅用 40 个月就达到了 50 亿美元的总收入，成为最快达到这一目标的移动游戏。排名第二的是 Clash of Clans，用时 51 个月。最近一款突破 50 亿美元大关的移动游戏是Playrix发行的三消手游 Gardenscapes，在应用商店上架后花了 91 个月的时间。目前，总计有 13 款移动游戏在 iOS App Store 和 Google Play 上的用户支出数据超过了 50 亿美元。