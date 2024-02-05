科技分析师马克·古尔曼（Mark Gurman）在今日发表的评论中将苹果首款混合现实头显 Vision Pro 比作 iPad，认为其目前的功能主要集中在影音娱乐、视频会议和轻量化移动计算等方面，与 iPad 颇为相似。

尽管目前距离 Vision Pro 正式上市仅过去几天，古尔曼认为该设备未来潜力巨大，但就目前而言，他更愿意将其视为一台全新的 iPad。他坦言，仅凭几天的使用时间难以进行深入评测，但初步观察表明，Vision Pro 有望成为观影利器、视频会议神器以及轻便移动计算的有效替代方案。

他补充道，这些评价与 iPad 颇为相似，但这并非一件坏事。他预测，未来某个版本的 Vision Pro 可能取代 iPad。许多人购买苹果平板电脑就是为了观看电影、进行视频聊天和处理基本任务，而 Vision Pro 完全可以满足这些需求，尤其是在价格和重量下降之后。

古尔曼还谈到了 Vision Pro 的购买体验，与以往苹果设备不同，购买过程较为复杂，需要进行面部扫描、产品演示，并根据个人情况进行头部尺寸测量和遮光罩调整，有的还需要配近视镜插片。

此前有报道称，尽管价格高昂，Vision Pro 在预售期间依然大受欢迎，据分析师郭明錤透露，首个预售周末苹果售出了 16 万至 18 万台 Vision Pro。

知名 YouTube 博主 Marques Brownlee 近日也分享了 Vision Pro 的评测，他认为该设备在沉浸感、空间定位、眼部追踪、手部控制、透视功能、生态系统集成和空间音频方面表现出色，但同时也存在重量和舒适度、应用数量有限、续航时间较短以及价格高昂等问题。