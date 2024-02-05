华人运通旗下的高合HiPhi正在庆祝一项非凡成就，高合HiPhi Z在全球最大的电动汽车续航里程测试中占据主导地位，在寒冷天气条件下以令人印象深刻的522公里（324英里）行驶里程超越了竞争对手。这一重要里程碑进一步巩固了高合HiPhi Z作为冬季驾驶性能领跑者的地位。该测试由挪威汽车联合会和《汽车》杂志组织，旨在建立电动汽车续航里程和充电速度的行业标准。在 23 名参与者中，只有一辆汽车与 WLTP 认证测试数据的偏差小于 10%，而HiPhi Z 则超出了预期，偏差仅为 5.9%。总的来说，HiPhi Z 能够达到 522 公里（324 英里），击败了所有竞争对手，包括理论上拥有更长 WLTP 认证里程的竞争对手。

这一非凡成就归功于华人运通自主研发的革命性高效热管理系统。 CrossLoop高效热管理系统是华人运通尖端热集成技术的成果，将高效热泵空调暖通空调系统与智能高效的E-Powertrain热管理系统相结合。这一集成打造了节能、高效、舒适、智能的热系统，优于行业竞争对手。

穿越险恶的多夫勒山地形，面对“因古恩”风暴的挑战，高合Z以坚定不移的性能取得了胜利。尽管 Venabygdsfjellet 道路封闭，高合 HiPhi Z 仍展现出无与伦比的耐力，行驶了 522 公里，并具有卓越的舒适性和最小的偏差。

测试驾驶员西蒙·齐默尔曼 (Simen Zimmermann) 称赞 HiPhi Z 的驾驶室在整个旅程中提供了非凡的温暖和舒适感。他说：“直到最后，最后几公里，它才开始减速。它平稳地滑过山，超越了几辆测试中停住的汽车。”

华人运通联合创始人、首席技术官兼欧洲项目总裁Mark Stanton对HiPhi Z的非凡成就表示自豪，他表示：“孜孜不倦的创新和独特的技术开发是我们公司的核心，我们的团队不仅对这一认可感到自豪，而且对 HiPhi Z 所表现出的卓越舒适度感到自豪。”

HiPhi Z 的非凡壮举凸显了其在恶劣条件下的强大能力，为寒冷天气的耐力和性能树立了新标准。随着汽车行业的不断发展，HiPhi Z 成为真正的竞争者，准备重新定义电动汽车世界的可能边界。