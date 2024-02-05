科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本期（2024.01.29-2024.02.04）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在快速发展的东南亚科技创业领域，拥有名校高等学位的标签可能会使得公司更容易被人所关注（以及相信），毕竟并不是每个关注者都有大量的时间来对这家公司进行充分调研。然而，不难发现，随着“VIZZIO创始人学历造假事件”的逐渐落幕，这些波澜却也正折射出一些更深层次的思考。

一方面，或者某种方面上来说，与曾经的Juicero或者Theranos不同，VIZZIO的造假可能显得相对不那么“无害”一些——就象该公司董事会层面的表述那样，“VIZZIO开发的技术并不依赖于博士学位。而该技术已在新加坡和世界其他地方得到了验证和成功应用···”此外，有观点表示，VIZZIO的所作所为并不能代表整个新加坡创业领域、这里仍是东南亚的科技中心、这里的开放和包容仍正鼓励着更多的探索者于此驻足。

质疑声音则可能会更多关注于是什么因素造成了这一现象的出现。新加坡的科技创新需要更多的透明度？在不断加速前进的过程中，关于速度和规模的追求是不是应该慢上一些？包括企业、政府、从业人员在内的各个层面应该如何预防下一个类似风波的出现？···尽管这一事件可能并不为太多人所知，在VIZZIO之后，至少在东南亚，相信人们关于初创公司的讨论也会随之多了起来。

当然，无论如何，VIZZIO事件都再一次让创业这件事来到了聚光灯前——它们可能代表了这个地区中的一种发展方向，但同时，与其相关的也并不仅有这些企业在融资或者业务能力方面的表现。希望这一事件能够促进新加坡科技创新更加健康发展，并且也能让外界更加理性和审慎的看待其中的机遇和挑战。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

星纪魅族集团进军东南亚，拓展 MYVU AR 智能眼镜海外市场：星纪魅族集团日前宣布进军东南亚，与马来西亚巨微集团国际经销签约仪式在上海完成。双方将携手拓展以东南亚为主的海外市场，为马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、越南等 11 个国家的消费者提供 MYVU AR 智能眼镜产品。

到2027年，东南亚数字经济将占当地GDP的半数以上：据金融科技公司UnaFinancial日前发布的一份数据预测，到2027年，东南亚的数字经济将占其国内生产总值 (GDP) 的 56%。UnaFinancial在数据中指出，届时，东南亚数字经济的总增加值（GVA）预计将达到2.35万亿美元，较2022年增长45%。据悉，这一数字相当于东南亚27年预测GDP的55.7%。而作为对比，该占比在22年时为44.8%。

TikTok 电商“重返印尼”交易完成，正式控股当地科技巨头 Tokopedia：印尼科技巨头 GoTo 宣布，TikTok 已正式完成去年 12 月宣布的交易，斥资 8.4 亿美元收购 GoTo 电商子公司 Tokopedia 的 75.01% 股份。通过这笔交易，TikTok Shop 印尼业务与 Tokopedia 即日起将正式合并，合并后的 PT Tokopedia 实体将由 TikTok 控股，TikTok 承诺对 PT Tokopedia 长期投资超 15 亿美元。

比亚迪：今年拟在新加坡、菲律宾新增数十家销售网点：据日经亚洲报道，比亚迪新加坡和菲律宾市场总经理 James Ng 透露，公司计划今年在这两个市场新增数十家销售网点。具体来看，比亚迪在菲律宾已拥有超过 10 家经销商，公司计划年内在当地再增加 20 多家经销商，为当地消费者提供更方便的购车、售后服务。比亚迪在新加坡则拥有 7 家销售网点，今年计划在当地再增加 2-3 家。

​广汽埃安东南亚出口集散中心启用，加速汽车出海：2 月 1 日，广汽埃安东南亚出口集散中心正式启用暨泰国工厂首批货柜发运仪式在化龙举行。广州广汽商贸物流有限公司总经理陈晓朝表示，东南亚出口集散中心的正式启用，是广汽商贸物流赋能埃安出海战略、提供与国内一脉相承物流服务的又一平台，是自主包装设计、自主物流规划、自主物流运营的又一次延展。

Vingroup计划投资菲律宾市场：VinFast母公司、越南巨头Vingroup日前宣布，该集团正计划投资菲律宾市场。Vingroup称，作为该计划的第一步，集团将会首先推动VinFast在当地建设电动汽车和两轮车经销网络。值得一提的是，Vingroup也透露称，其目标是今年在至少50个国家开展业务，其中东南亚已被指定为关键市场区域。

东南亚外卖市场支出规模在23年同比增长5%：据墨腾创投日前发布的一份报告指出，2023年期间，东南亚外卖市场的支出规模较22年同比增长5%，达到171亿美元。报告称，这一增长主要是由该地区最小的食品配送市场越南（+27%）推动。马来西亚则呈现出了9%的增幅，泰国和印度尼西亚的增长率较低，而新加坡的收入则持平。此外，根据报告，截至 2023 年底，Grab预计占该地区外卖商品总价值 (GMV) 的55%，即94亿美元，比上年增长6.8%。Foodpanda和Gojek预计将贡献该地区GMV的15.8%（27亿美元）和10.5%（18亿美元），同比分别下降12.9%和10%。

Singtel与Nvidia合作，将人工智能引入新加坡和东南亚：新加坡电信（Singtel）近日宣布，已加入Nvidia合作伙伴网络云计划（NVIDIA Partner Network Cloud Program），并将为该地区的企业带来英伟达的全栈人工智能平台。Singtel在一份声明中表示，Nvidia支持的人工智能云将由Singtel的Nxera区域数据中心业务托管，该业务将开发新一代可持续、超连接的人工智能就绪数据中心。

投融资

健康科技公司Mesh Bio获得350万美元融资：Mesh Bio于2018年创立，致力于通过其数字解决方案帮助医疗保健提供商进行患者管理。具体而言，据介绍，Mesh Bio能够为心血管疾病等慢性疾病的管理开发临床决策支持分析和自动化解决方案，其名为DARA的健康智能平台可以为医护人员提供包括健康史、实验室测试和医学图像等在内的实时、多维的患者数据，并且也能提供预测分析功能，以识别有慢性病风险的患者，使其及早得到诊断和治疗。

劳工再教育平台Pintar获得300万美元融资：Pintar成立于2013年，公司起初的名称为HarukaEdu，而后在2022年更名为了Pintar。据悉，与印尼当地的多数主要以K-12群体为目标受众的教育科技公司不同，Pintar主要致力于为成年人所属的劳动力群体提供包括在线培训、认证以及就业安置等在内的一系列解决方案。此外，Pintar的平台也会被雇主公司用于员工招聘及培训。

观点&观察

当一家新加坡公司的掌舵人被“学历造假”缠身：人工智能、数字孪生、城市建模···在一家名为VIZZIO的新加坡初创公司的官网上，不难发现它正在试图通过这些足够具有代表性的特殊词语向外界展示出其全貌所在。然而，近段时间以来，VIZZIO却正在以一种意想不到的方式为外界所认知。