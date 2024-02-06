根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，全球平板电脑出货量同比下降11%，总计3780万台。2023年全年，平板电脑的出货量同样同比下跌10%，达1.353亿台。中国和印度是平板电脑出货的主力市场，在一定程度上抵消平板电脑在全球其他市场的疲软。

Canalys研究经理Himani Mukka表示，“在最近的假日季，商家大幅增加对平板电脑的促销和捆绑优惠力度，但仍难以扭转市场的命运。为解决平板电脑库存长期居高不下的问题，全球都在实施积极的促销策略。例如，亚太地区的个别市场，为清理库存，出现旧款平板电脑与新推出的智能手机捆绑出售的情况。随着库存趋于良性，以及政府和商用领域对平板电脑的需求进一步扩大，预计2024年，平板电脑的出货量将实现反弹。TCL和联想已在2024年CES展会上宣布推出新机，同时，按照预期，苹果也将于今年年初更新其iPad产品组合，这一切都将有助于推动平板电脑的更新换代。”

Canalys分析师Kieren Jessop表示，“平板电脑与其他个人计算设备之间存在关注点差异，这是平板电脑厂商需要关注的主要问题。平板电脑的端侧AI集成方案落后于个人电脑（PC）和智能手机。如果厂商希望在其生态系统中提供统一的体验，在不同设备上实现这一功能至关重要。可折叠平板电脑在今年将受到更多关注。尽管这些机型由于定价较高，出货量可能有限，但厂商仍可借此机会展示其在用户体验方面的优势。”

2023 年第四季度，平板电脑市场得益于中国厂商的强劲表现。华为的出货量大幅增长 95%，排名跃升至第三位。尽管苹果公司的 iPad 出货量同比下降24%，但仍保持领先地位，第四季度出货量达 1480 万台。三星以 680 万台的出货量稳居第二，年降幅为 11%。联想跌至第四位，但出货量增长15%。亚马逊全球出货量下跌44%，达200 万台跻身全球前五。