电动货运自行车改变了人们在城镇中的出行方式。电动载货自行车专为在某些旅行中替代汽车而设计，能够承载数量惊人的货物，同时灵活且易于骑行。英国电动自行车品牌 Gocycle 希望将货运电动自行车的形象从实用型转变为有趣和令人兴奋的形象。为此，它推出了CX系列。

Gocycle 以其轻量化、可折叠电动自行车设计而闻名，并且在 CX 中使用了这项技术。在 CX Plus 型号上，它配备了一个名为 Flofit 的独特车把，可提高舒适度和控制力。为此，Flofit 可以根据骑手的具体需求进行调整，包括伸展范围和抓地角度。车把还可以折叠，以方便存放或运输。电动货运自行车往往又重又笨重，但 Gocycle 旨在通过 CX 系列改变这一现状。它采用轻质框架制成，前部采用铝，后部采用碳，以确保轻量化设置。自行车的前叉和车轮也是由碳制成的。车把和车架可以轻松折叠，并且可以拆下座杆以减小自行车的尺寸。因此，Gocycle CX 可以轻松地放在货车后部、火车或公共汽车上运输。

在技​​术方面，Gocycle CX 由 375 瓦时电池组供电，该电池组可拆卸以方便充电。动力被发送到配备牵引力控制系统的前轮轮毂，并且根据欧洲严格的电动自行车法规，自行车的最高时速限制为 15 英里/小时。为了增加安全性，自行车通过液压盘式制动器停止。骑手可以通过 Shimano Nexus 花鼓和 Gates CDX 碳带传动装置轻松地随着动力系统踩踏。