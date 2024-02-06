近日，深圳市宏济医疗技术开发有限公司（下称“深圳宏济医疗公司”）成功完成新一轮融资，融资金额数亿元人民币，本次融资由启明创投独家投资。

本轮融资将用于继续推进已上市的一次性内窥镜产品的商业推广，以及新管线的研发和生产。加强深圳宏济医疗公司生产基地建设以及全球营销网络和渠道的布局，进一步加大公司在一次性内窥镜领域的综合竞争优势。

深圳宏济医疗公司成立于2014年，是一家专注于医疗器械研发、生产、销售和售后服务的国家级专精特新小巨人企业。该公司拥有一支具备10多年医疗器械研发经验的高效团队，产品为临床外科、急诊、麻醉、呼吸、儿科、ICU、手术室、救护车、户外急救等提供内窥镜领域的全面解决方案。

深圳宏济医疗公司董事长胡济凡表示：“感谢投资人的认可，本轮融资对公司的意义重大，将推动公司新管线研发和已上市产品的商业推广，加速在研管线上市进程，有利于公司快速布局国内国际市场，对公司品牌影响力提升也具备重大作用。相信在启明创投的大力支持下，公司会为我国技术创新带来更多价值，为全球患者提供更加便捷、高效的产品及服务。”

启明创投主管合伙人胡旭波表示：“我们长期看好中国医疗器械产业的发展潜力。近几年来得益于科技的进步、工程能力的发展，以及对于全球临床理解的加深，都将助力深圳宏济医疗公司把更有竞争力的一次性内镜产品介绍给全球客户，我们很高兴能够支持公司为全球市场开发更好的产品。”