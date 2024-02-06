微软日前宣布与多家新闻机构展开多项基于生成式 AI 的合作。微软表示，其使命是确保新闻编辑室在今年和未来拥有创新。

通过这次官宣的项目，微软将帮助新闻机构识别、完善使用 AI 进行新闻采编、业务实践的程序及政策，并辅助培训新一代记者：指导其如何“最佳”利用 AI，并寻找 AI 辅助完成高效业务的方式，“造福后代”。

据介绍，微软将与新闻机构 Semafor 合作，利用 AI 工具协助记者进行研究、来源发现、翻译等工作，通过“Semafor Signals”工具来帮助记者向读者提供“多样化”“可信”的当地、本国和全球信息。

美国纽约市立大学雷格·纽马克新闻研究生院还将邀请富有经验的记者参与一项免学费项目：为期三个月，探索如何将生成式 AI 融入自己工作和新闻编辑室中。这个项目将由 Nikita Roy 负责，他是一位数据科学家、企业家，也是播客 Newsroom Robots 的主持人。

微软还宣布为 AI 初创公司 Nota 提供支持，后者将很快推出一个名为“PROOF”的新工具，该工具将实时为记者和编辑提供有关业务的实用建议，告诉他们如何通过易读性、SEO（搜索引擎优化）分析、链接完整性等方面内容，更好地接触受众。

此外，微软还宣布与新闻编辑室、大学、记者和行业团体合作，帮助这些组织利用 AI 增加受众、简化新闻编辑室耗时的任务，并建立可持续的业务运营。