据路透社报道，英国政府宣布将斥资超过 1 亿英镑启动 9 个新的 AI 研究中心，并对监管人员进行技术培训。

英国科学技术及创新部部长 Michelle Donelan 在一份声明中表示，“AI 的发展很快，但我们已经证明人类发展同样迅速。通过敏捷的、针对具体部门的方法，我们已经开始立即控制风险。”

英国政府表示，这些 AI 研究中心将投入近 9000 万英镑，重点为医疗保健、数学和化学等领域的人工智能，并与美国就“负责任的 AI”展开合作。

另外的 1000 万英镑，则是帮助监管机构应对人工智能的风险，并利用人工智能带来的机遇。例如开发实用工具来监控从电信、医疗保健到金融和教育等行业的风险。

据此前报道，去年 11 月，全球首届 AI 安全峰会在英国布莱切利园举行，包括中国、美国、欧盟在内的 28 个国家，签署了《布莱切利 AI 宣言》（Bletchley Declaration）。

《布莱切利 AI 宣言》呼吁和倡导以人为本，希望 AI 科研机构、企业等以负责任的方式，设计、开发和使用 AI。该《宣言》肯定了 AI 在改善人类福祉上的巨大潜力，也警告了在发展 AI 过程中有意或者无意带来的伤害，希望通过法规等方式避免相关风险。