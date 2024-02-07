据 Macrumors 报道，苹果公司在过去几个月里一直为新款 iPhone 16 标准版尝试不同的相机模组设计。去年 12 月份就曾曝光过三种苹果的早期设计方案，但现在苹果似乎又有了新的想法。

苹果最新的原型机采用了垂直排列的摄像头设计，凸起部分呈药丸形状。为了帮助大家更直观地理解这一变化，Macrumors 还制作了基于内部设计的模拟图。

药丸状的相机模组保留了之前原型机中的双摄像头环设计，分别用于广角和超广角镜头。值得一提的是，垂直排列的摄像头设计在整个原型设计过程中一直保持一致，即使是最新版本，闪光灯和摄像头镜头的位置也没有改变。

Macrumors 的发现与最近社交媒体平台 X 上用户 Majin Bu 分享的示意图不谋而合，Bu 泄露的图片也展示了同样的新设计。

苹果此次尝试的新摄像头外观让人联想到老款 iPhone 机型，比如 iPhone X。iPhone X 也采用了药丸状相机模组，凸起部分纤薄。虽然 iPhone 12 也使用了垂直摄像头设计，但其方形凸起更大，并容纳了闪光灯和麦克风。

通过采用垂直摄像头设计，预计苹果将把空间视频录制功能带到标准版 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 机型上。目前，iPhone 15 机型采用的是对角线摄像头排列，无法拍摄空间视频。目前，这项功能仅限于 iPhone 15 Pro 机型和 Vision Pro 头显设备本身。

除了更新的相机模组设计之外，最近的 iPhone 16 原型机还对功能键（Action Button）和拍摄键进行了微调。最新版本原型机的功能键更小，类似于 iPhone 15 Pro 上使用的功能键，而拍摄键则具有压敏功能，并与设备框架齐平。

这些预生产信息可能无法最终反映今年秋季发布的最终量产机型的设计，苹果公司会在开发过程中创建多个设计和硬件配置，iPhone 16 系列也不例外。随着设备接近 EVT（工程验证测试）阶段，我们将获得更多可靠的信息。