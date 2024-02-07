波士顿动力的人形机器人 Atlas 又回来了，这次它学会了搬运中等重量的汽车零件。虽然 Atlas 已经掌握了各种双足运动技能，例如步行、跑步、跳跃，甚至还能后空翻，但它在抓取物品方面还处于早期阶段。

上一次我们看到 Atlas 时，它长出了一副简陋的机械手，可以用来搬运工具箱、杠铃和木板等重物。现在，该机器人的研究重点似乎转向了“运动控制”方面的工作，其抓起的新物品足以影响机器人的平衡，因此拾取、搬运和放下它们需要进行额外的计算和规划，以避免摔倒。

最新视频（点此看）展示了 Atlas 拾取物体的“第二阶段”——更加精准。老款机械手只有一个手掌枢轴，似乎只会对抓取的物体施加最大抓握力。上个视频中，Atlas 搬运的最精细物品是一块木板，而且还把它弄坏了。新款机械手看起来比老款更“温柔”，每个手有三根手指，每个手指有两个关节。所有手指都共享一个手掌枢轴，并且在手指中部还有一个指关节。手指非常长，可以 360 度旋转，因此可以向两个方向弯曲，虽然可能会更实用，但看起来有点可怕。将两个手指放在物品一侧，将「拇指」放在另一侧，Atlas 就可以握住物品，并且不会将其压碎。

视频展示了 Atlas 搬运一套汽车支撑杆，这是一个非常复杂的物体，大约重 30 磅（约 13.6 千克），因此需要大量计算。它用双手将支撑杆从托盘上垂直抬起，然后走到货架旁，小心地将其滑入指定位置。支撑杆复杂的形状意味着有无数种错误的抓握方式，支撑杆箱周围有高高的金属杆，因此机器人需要避免将支撑杆撞到障碍物上。货架空间很小，因此必须将支撑杆放在货架边缘并将其滑入到位，同时确保支撑杆的许多突起物不会撞到货架。

把人形机器人送进汽车工厂的不只有波士顿动力。数天前，Figure 将旗下第一代人形机器人送进宝马工厂，这些机器人最初的任务可能包括一些简单的、重复性的工作，比如移动箱子、拾取和放置物品等，在接受了执行特定任务的培训后，将在未来 12 至 24 个月内融入制造流程，包括车身车间、钣金和仓库；特斯拉的人形机器人擎天柱 Optimus 已经展示过在汽车工厂搬运箱、移动金属棒的视频。