和其瑞医药（Hope Medicine）于近日宣布完成近2亿元人民币B+轮融资，该轮融资由锡创投、鼎珮集团共同领投，怀柔科学城、恩然创投和中寅投资跟投，老股东挚信资本、远翼投资、启明创投和创新工场继续加持。

本轮融资将会为和其瑞的核心管线HMI-115单克隆抗体正在开展的两个国际临床二期研究及公司其他产品线研发提供强劲支持。

和其瑞医药是一家科学驱动的临床阶段创新生物制药公司，在中国北京、上海和南京设有研发基地及办公室。

和其瑞创始人肖瑞平教授表示：“感谢新老投资人对公司的充分信任和支持，赋予和其瑞一路前行的力量。我们希望能尽早推动HMI-115的临床研究进度，让其早日走向全球市场造福患者。公司亦会不忘初心，以源头创新驱动新药研发，加快其他管线产品的全球临床研发，致力于为全球患者带来更多创新药治疗方案的选择。”

和其瑞医药首席执行官陈曦先生表示：“我们的核心管线HMI-115正在开展两个以中国为重心的全球多中心临床二期试验，目标是到2024 年底取得完整的概念性论证结果。本次融资将极大助力这两个临床二期试验的开展和后续临床研发，同时为公司其他原研管线产品的临床开发提供有力支持。融资成功也极大鼓舞振奋了团队的信心，我们会全力以赴，不负众望。”

锡创投生物医药投资执行董事付海莹表示：“脱发和女性健康赛道存在重大未满足临床需求，是锡创投生物医药持续关注的领域。我们期待和其瑞能利用其全新机制解决现有药物存在的问题，为广大患者带来新的福祉。作为和其瑞重要的战略投资人，未来锡创投将在资金和产业赋能等多个方面为其进行持续、专业的支持。”

鼎珮集团医疗健康投资主管伍兆威 (Andrew Ng)表示：“和其瑞拥有独特的源头创新转化研究平台，并对疾病原理有深刻的理解。公司研发管线涵盖包括女性健康，脱发在内的拥有巨大临床未满足需求的适应症，前景极其广阔。核心管线和多个临床前管线的开发也进一步印证公司的研发实力。鼎珮相信和其瑞的核心产品和技术能力将持续推动公司发展壮大。作为和其瑞重要的产业战略投资人，鼎珮将在资金和生产赋能等方面全方位支持，助力其实现长足发展。”