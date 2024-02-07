根据Sensor Tower发布的报告，全球手游市场在经历了2022年的回调之后，2023年大盘走势趋于稳定，收入达到767亿美元，仍比疫情前高出22%。预计2024年全球手游收入有所回升，2028年预测收入有望突破1000亿美元。

以下为详细内容：

全球手游市场在经历了2022年的回调之后，2023年大盘走势趋于稳定，收入达到767亿美元，仍比疫情前高出22%。预计2024年全球手游收入有所回升，2028年预测收入有望突破1000亿美元。本报告将介绍全球移动游戏收入趋势，以及中重度、休闲、RPG、解谜等不同类型手游收入的变化情况，同时针对细分赛道头部手游进行深入分析。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。

全球手游大盘收入趋于稳定，仍比2019年高22%

2021年，疫情带来的在线红利推动全球手游收入创下860亿美元的最高记录，随着红利的逐步消退，2022年全球手游收入出现9%的回调。2023年，大盘收入达到767亿美元，基本结束下滑趋势。2024年，预计全球手游收入重返上升通道，2028年预测收入有望突破1000亿美元。

美国仍是全球手游收入最高的市场，2023年与上年保持一致，仍比2019年高38%。预计2024年-2028年美国市场手游收入稳步增长，2028年有望达到335亿美元。中国iOS手游市场内购收入同样稳定，2022年达到151亿美元。日本和韩国市场则出现不同程度的下滑。

休闲类手游收入持续增长，中重度手游收入收缩9%

2023年，大富翁IP游戏《MONOPOLY GO!》等新游横空出世，《蛋仔派对》、《Royal Match》、《Travel Town》、《Gossip Harbor®》等手游热度高涨，玩家在休闲类手游的支出显著提升。其中混合休闲手游收入增长高达30%，超过21亿美元。

中重度手游收入则缓慢收缩，但仍占据全球手游市场59%的总收入。其中，RPG和策略游戏2023年分别吸金200亿美元和148亿美元，相比2023年下滑10%。

解谜和棋牌手游收入分别上涨18%和10%至100亿美元

2023年解谜游戏内购收入反弹10%至100亿美元，经典三消与合并手游收入增长突出。以《Royal Match》为代表的经典三消手游最吸金，2023年收入增长13%至64亿美元。《Travel Town》和《Gossip Harbor®》收入涨幅高达426%和452%，引领合并手游收入提升36%至9亿美元。

Scopely大富翁IP新游《MONOPOLY GO!》将经典桌游玩法与竞技、社交元素相结合，一经发布便登顶美国、英国等众多欧美市场iOS手游下载榜，2023年疯狂吸金12亿美元，成功问鼎全球手游收入增长榜，更推动棋牌手游整体收入上涨18%。

RPG和策略新游增长亮眼，《崩坏：星穹铁道》与《Whiteout Survival》成最大赢家

2023年RPG手游整体收入略显疲软，同比下降10%，接近2019年水平。尽管如此，仍有诸多优质新游以新颖的美术风格、玩法和题材给玩家带来全新体验，收入增长十分亮眼。其中米哈游《崩坏：星穹铁道》和网易《逆水寒》夺得RPG手游收入增长榜冠亚军。

全球策略手游2023年收入同比下降10%至148亿美元，但仍比2019年高出22%。在SLG手游市场紧缩的情况下，点点互动4X策略新游《Whiteout Survival》依靠新颖的冰雪生存题材和多元玩法，全球收入逆势增长3.7亿美元，成为策略手游赛道增长黑马。