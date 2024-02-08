据 The Information 报道，苹果公司正在打造“至少两款”像翻盖一样横向折叠的 iPhone 原型机。如果苹果最终推出可折叠 iPhone，这将是 iPhone 有史以来最大的硬件设计变化之一。

知情人士表示，可折叠 iPhone 还处于早期开发阶段，不在公司 2024 年或 2025 年的量产计划之内，因此“不要指望它很快问世”。苹果最近至少与亚洲的一家制造商进行了接触，寻求与两款不同尺寸的可折叠 iPhone 相关的零部件。

不仅于此，苹果还在开发一个更大尺寸的折叠式 iPad，由于折叠式 iPhone 项目遇到挑战，所以可折叠 iPad 的进展尚处于初期阶段。

报道提到，苹果工业设计团队希望制造的设备厚度相比当前 iPhone 能够薄一半，为此还尝试过手机合上之后屏幕朝外的布局。当然，电池、显示屏等组件的实际情况，使工程技术难以达到这些“远大目标”。

The Information 报道称，苹果早在 2018 年就开始探索折叠式 iPhone，但大约在 2020 年左右暂停了这一项目，为可折叠 iPad 让路。其尺寸大约相当于 iPad mini，将配备约 8 英寸的屏幕。与手机形态的因素不同，折叠式 iPad 对耐用性的要求较低。除此之外，由于不必被放入口袋中，可折叠 iPad 也可以更厚。

报道还提到，苹果当前正在研究如何减少屏幕经过多次折叠后的折痕，且希望设备能够完全平放，用户也可以使用 Apple Pencil 等配件在设备屏幕上绘图。

据此前报道，苹果谋划可折叠 iPhone 的消息，在 2019 年 3 月份就已传出，当时有报道称三星显示已经向苹果提供屏幕。而在 2020 年年底，又有报道称苹果已将可折叠 iPhone 样品送往富士康进行测试。