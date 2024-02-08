经过长达一年的测试，适用于 Windows 电脑的 Apple Music、Apple TV 和 Apple Devices 应用正式上线，标志着 iTunes 应用在部分电脑上正式落幕。

此次推出的三款应用旨在取代臃肿的 iTunes，使其功能划分更加清晰，与 Mac 端保持一致。Windows 10 及以上系统用户可单独下载这三款应用，来管理设备并访问 Apple Music 和 Apple TV 内容。

早在 2022 年 10 月，微软就宣布将在其应用商店上线 Apple Music 和 Apple TV 应用。因此，此次 iTunes 功能的分拆历经了一年多的筹备。

三款独立应用于 2023 年 1 月以预览版形式推出，并在此后不断更新。如今，“预览版”标签已被移除，标志着它们正式上线。

Apple Music 应用可以让 Windows 用户收听和管理 iTunes 库中的音乐，包括 iTunes 商店购买的内容。Apple TV 应用则用于观看和管理 iTunes 中的电影和电视剧。这两款应用还支持访问苹果流媒体服务——Apple Music 和 Apple TV+。

Apple Devices 应用专为 PC 用户设计，可用于更新、备份、恢复和管理他们的 iPhone 和 iPad，并同步 PC 上的内容。

使用独立应用需要 Windows 10 或更高版本，并且必须安装所有三个应用才能完全取代 iTunes。安装完成后，iTunes 将仅用于访问播客和有声读物。请勿删除 iTunes 库，因为 Apple Music 和 Apple TV 应用会用到它。

无法更新到 Windows 10 的 PC 用户仍可继续使用 iTunes，但新的独立应用提供了更加现代、易用的体验，与 Mac 界面更加相似。