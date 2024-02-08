迪士尼宣布将向游戏公司 Epic Games 投资 15 亿美元，获得其部分股权。根据新闻稿，此次合作不仅涉及财务层面，双方还将“携手打造全新游戏娱乐宇宙，进一步扩展迪士尼广受欢迎的故事和体验”。

预告片中写道，“一个新的宇宙即将诞生”，玩家可以“玩、看、创造和购物”，同时“探索魔法与史诗交融之地”。

迪士尼在声明中强调，公司长期以来一直在影视剪辑和《星球大战：银河边缘》等主题公园项目中使用 Epic 的虚幻引擎。该公司表示，迪士尼的新游戏宇宙也将使用虚幻引擎打造。

迪士尼旗下漫威和星球大战的角色内容是首批进入 Epic 超人气游戏《堡垒之夜》的第三方内容，以“帮助这款游戏奠定了跨媒体元宇宙的领导地位”。迪士尼表示，其新的“持久宇宙”将与《堡垒之夜》互通，同时提供游戏以及“让消费者玩、看、买、参与迪士尼、皮克斯、漫威、星球大战、阿凡达等内容、角色和故事的多种机会”。

虽然 15 亿美元的投资看起来很庞大，但对于 Epic 来说只是小巫见大巫。在 2022 年索尼的一笔投资中，Epic 的估值达到 320 亿美元。自 2012 年以来，近一半的 Epic 股份由中国游戏巨头腾讯持有。

迪士尼 CEO 鲍勃·艾格在宣布对 Epic 的新投资时表示，此次合作是“迪士尼有史以来最大规模的游戏领域投资，提供了巨大的增长和扩张机会”。但这远不是迪士尼第一次涉足游戏行业。相反，它是自 1988 年华特迪士尼电脑软件公司首次成立以来，对游戏兴趣的延续。