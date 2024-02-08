LG 化学已与通用汽车达成价值 25 万亿韩元（188 亿美元）的协议，在未来 10 年内供应正极材料。 LG化学旨在利用其位于美国田纳西州的正极工厂作为全球电池材料市场的生产中心，加强与通用汽车在北美市场的合作。

根据一份从2026年到2035年开始的长期供应合同，LG化学将为通用汽车提供超过50万吨的正极材料，足以为500万辆高性能纯电动汽车提供动力，一次充电可行驶500公里。继2022年7月达成长期供应正极材料的全面协议后，该供应合同加强了两家公司之间的合作，并规定了部分协议量。

通用汽车全球采购和供应链副总裁杰夫·莫里森表示：“这份合同建立在通用汽车致力于创建强大、可持续的电池电动汽车供应链以支持我们快速增长的电动汽车生产需求的承诺之上。” “重要的是，与 LG 化学的这项合作将在田纳西州进行，并在该行业的关键时刻加强北美供应链。”

首席执行官申学哲表示：“通过加强与通用汽车的战略合作，我们将共同引领北美电动汽车市场走向可持续的未来。我们的目标是通过世界一流的生产力和全球生产基地的扩张来创造独特的客户价值。”

LG化学计划从2026年开始向通用汽车供应北美采购的正极材料，同时其位于田纳西州的正极材料工厂也开始生产。田纳西州工厂生产的 NCMA（镍、钴、锰、铝）正极材料预计将主要供 LG Energy Solution 和通用汽车的合资企业 Ultium Cells 使用。由于该供应协议是与通用汽车的直接合同，因此通用汽车也可能在其他电动汽车项目中使用LG化学的正极材料。 LG化学打算利用其本地供应链，确保包括通用汽车在内的客户能够满足美国通货膨胀削减法案（IRA）规定的电动汽车补贴标准。

2023年12月，LG化学在田纳西州开始建设美国最大的正极工厂，年产能为6万吨。 LG化学计划利用田纳西州工厂作为与客户沟通的基地，从开发阶段生产针对北美电动汽车优化的定制正极材料。 LG化学还将通过改进其煅烧工艺的工程技术来增强田纳西工厂的制造竞争力，确保每条生产线的年产能达到世界最高水平10,000吨。