丰田对电动汽车的采用采取谨慎态度已不是什么秘密。作为最大的混合动力汽车供应商之一和氢燃料电池汽车的大力支持者，该公司尚未致力于全电动汽车的未来。这在行业内引发了很多争论，比如丰田是否反对电动汽车，或者只是对行业有不同的看法。

丰田董事长丰田章男长期以来一直表示，该公司正在为其未来采取“多途径”方法，这与其他一些汽车制造商不同，这意味着该公司不会专门专注于制造电池电动汽车。丰田澳大利亚公司进一步明确了公司立场，称一切以市场实用性为主。与世界其他地区一样，澳大利亚正在寻求迈向电气化的未来。但柴油动力汽车每年在该国的销量中占据相当大的份额。 2023 年销量前三名的车辆均为柴油动力皮卡车：福特 Ranger、丰田 HiLux 和五十铃 D-Max。对于丰田（或任何汽车制造商）来说，在需要柴油的市场上全力开发电动汽车可能没有意义。

丰田澳大利亚销售和营销副总裁 Sean Hanley 持这一立场。在最近接受澳大利亚汽车指南采访时，汉利Hanley帮助澄清了丰田计划如何处理其未来在该国的销售：

我很兴奋，因为它发出了一个明确的信息，你知道吗？丰田并不反对电动汽车。我们其实不是。我们想参与这个市场。我们希望成为其中的一部分。我们对此感到兴奋。我们只是不认为它是实现碳中和的金子弹或单一金子弹。多途径仍然是我们的战略，但我们很高兴进入纯电动汽车市场。我们知道它发挥了作用。

汉利表示，决定汽车能力未来的是市场，而不是汽车公司。他的声明得出的结论是，消费者会购买适合他们的东西。汽车制造商有责任将监管要求（例如减少碳足迹）纳入适合消费者的产品中。

“制造商有责任提供一款能够交付且令人满意的车辆。这是我们的工作。你知道吗？我们有社会和社区责任来做到这一点。这就是为什么我们谈论燃油排放标准和多途径，”汉利说。

“有些人将其解读为丰田反对纯电动汽车。不，我们不是。我们只是说实话。我们对市场和立场诚实。”

丰田的答案是正确的，至少在某种程度上是这样。响应市场需求符合丰田的最佳利益。例如，在美国，这可能是通过在街道上装载最热门的新型跨界车来实现的。但对于澳大利亚来说，这意味着柴油动力的皮卡车。

现在，如果监管发生变化，那就是另一回事了。汽车制造商仍需要满足某些包装需求，但动力系统可能会发生变化，以满足当地的排放法规。在澳大利亚，这是一种非常现实的可能性，特别是在过去几年中，燃油经济性法规一直是一个热门话题。但在此之前，消费者可以期待丰田继续两面下注。