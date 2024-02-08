概要：

雅马哈对创新并不陌生。其摩托车为多代机器铺平了道路，并在性能、技术和安全方面不断提高标准。虽然雅马哈在技术方面的实力无可否认，但这家日本制造商也拥有相当多的概念车，这些概念车挑战传统，敢于改变规范。雅马哈 Tricera就是一个很好的例子，这是一种奇怪的三轮车辆，配有电动机，而且态度更加友好。

Tricera 的整体概念相当有趣，因为它与雅马哈的其他电动产品区分开来。它不是汽车，也不是摩托车，而是一种三轮机器，您可以想象它适合在以性能为导向的环境中使用，例如赛道或蜿蜒的山路。

特性：

这款三轮敞篷电动摩托车追求的是操作高响应车辆所带来的未经过滤的乐趣。其开发理念是“激动人心的城市出行：当人的身心与机器成为一个有机的整体”。这款个人出行车辆不仅提供敞篷车无与伦比的自由感，还通过三轮转向带来全新的Kando *驾驶体验。TRICERA 以人为本的包装源于通过后轮的同相和反相改变车辆转弯圆的中心点时感受到的可控性水平。此外，使用户能够选择后轮转向的手动模式可以让用户在获得和发展新的驾驶技能时获得成就感。现代交通正在向自动驾驶转变，但这正是雅马哈汽车回归基础并探索人在控制时创造的 Kando 的原因。

我们确实知道 Tricera 将配备三轮转向系统，这意味着后轮将与前两个轮的转动方式相匹配。这使得整体转向的响应速度更快，但在急转弯时的可操作性更强。雅马哈甚至表示 Tricera 将具有后轮转向的手动模式，这应该会为这款时髦的电动汽车增加另一层复杂性。

点评：

目前，雅马哈尚未透露 Tricera 的动力总成，但我们愿意打赌它的动力相当强劲。我们确实知道它具有一些巧妙的技术，例如三轮转向，使其能够在城市中进行真正的急转弯。它还具有雅马哈所说的“全开放”驾驶舱，这基本上意味着它可以让乘客享受露天骑行（或者应该说驾驶）体验，类似于摩托车，而不必担心平衡、反向转向以及摩托车骑行中所有变幻莫测的麻烦。