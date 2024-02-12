据美媒 CNBC 上周五报道，包括沃尔玛、达美航空、T-Mobile、星巴克等美国企业，以及雀巢等在内的多家欧洲企业已经开始借助 AI 来监控员工之间的工作信息。据悉，这些工具可被用来监控包含 Slack、Microsoft Teams、Zoom 等海外流行 App 中的聊天内容。

据其中一家 AI 工具提供商「Aware」的首席执行官杰夫・舒曼（Jeff Schumann）介绍，AI 可帮助公司「了解沟通中的风险」，且能够实时了解员工情绪，而非依赖每年一至两次的调查。

具体而言，通过 AI 分析产品中的匿名数据，企业领导可了解某一年龄段或某一地区员工对企业新政或营销活动的反应。同时，舒曼表示，该分析工具不会标记单个员工姓名。而当新客户注册使用其分析工具时，其内置 AI 模型将需要两周左右时间对员工信息进行训练，并了解公司内部的情绪和情感模式。

AI 问责非营利组织「人道智能」（Humane Intelligence）的联合创始人尤塔・威廉姆斯在谈到利用 AI 监视员工时直言，这很大程度上已经变成了一项「思想犯罪」，正在以一种自己前所未闻的方式把人们当成「库存」（inventory）（来源：IT 之家）。