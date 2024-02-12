科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本次（2024.02.05-2024.02.11）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

如果从具体的动态内容中来看，本期SEA Now可能是笔者历来最不“切题”的一期。然而，如果我们把目光转移到出海本身，不难发现，当下阶段的“出海”正在经历一场足够显著的变化。

近几年以来，当人们提起出海的时候，这一词语会更多意味着是一种关于东南亚的剧本。如我们所见，得益于数字互联网进程的加速发展以及在庞大的人口规模，以电商、物流、金融科技为代表的东南亚科创领域不断为外界展示出其可观前景。而体现在具体方面，这其中不仅迎来了当地企业和机构的爆发潮，在其一衣带水的不远之外，从创业者到投资机构，从直播带货再到电动汽车，来自中国的目光也逐渐于此汇聚了起来，并从中催生出更多的交叉可能。

但同样的，随着越来越多选手的入局，经过这段时间的发展，或者说当“出海东南亚”日渐成为一个耳熟能详的选项之后，探寻在东南亚之外的其他潜在选项也愈发成为这场浩瀚征程中的燎原星光——一如近期不断在“晚报”栏目中在拉美、欧洲、澳洲等地刷屏的出海新能源产业链，或者不断向中东以及非洲拓展足迹的新兴浪潮。这时，并且也正如开头所言，对出海而言，这个词语也就意味着是一种更加宽阔的选项。从这一点出发，在接下来的新的一年中，至少在笔者看来，我们也将随之见证更多的精彩剧本，而这也是笔者希望能够为大家呈现的内容。

正值新春时节，也祝各位读者新的一年诸事顺利，龙腾四海。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

Delivery Hero否认foodpanda业务出售谈判破裂：据彭博社近期报道指出，欧洲外卖巨头Delivery Hero已经否认了其东南亚地区foodpanda业务出售谈判破裂的传闻。Delivery Hero表示，该业务的潜在出售谈判仍在进行中。作为背景，不久前，有东南亚媒体援引知情人士消息称，关于foodpanda东南亚业务出售给Grab的谈判已经告吹。当时，Grab并未对此传言置评。

新加坡人工智能金融科技领域在23年下半年逆风大幅增长：据毕马威日前发布的一份报告显示，23年下半年期间，新加坡人工智能金融科技领域的融资额达到近3.33亿美元，较当年上半年的1.48亿美元大幅增长77%。报告称，在这一年中，新加坡的这一细分领域共发生了24笔融资交易。

作为参照，同期下半年，新加坡金融科技领域融资总额下降了64%，从上半年的15亿美元降至7.47亿美元，并且交易笔数也从102笔降至87笔。此外，23年全年期间，新加坡金融科技领域的融资总额也较上年下降了68%（至22亿美元），且交易笔数也下降了一半左右（为189笔）。

Grab和GoTo重启合并谈判：据外媒报道，日前，Grab和 GoTo在双方进行初次谈判的四年后重新开启了合并谈判。消息人士称，Grab和GoTo正在就多种选择进行初步讨论——而这可能将包括Grab使用现金、股票或两者兼具的方式来收购GoTo。据透露，在去年Patrick Walujo被任命为GoTo首席执行官后，GoTo对合并的可能性持更加开放的态度。

印尼垃圾处理初创公司联创因“个人原因”辞职：据外媒指出，印尼垃圾处理初创公司Octopus的联合创始人兼首席营销官Hamish Daud已因“个人原因”辞职。据悉，Octopus成立于2021年，旨在将用户与当地的垃圾收集者联系起来、处理其消费后产生的废品产品（塑料和电子垃圾）。值得一提的是，今年一月份时，Octopus首席执行官Ichsan在多个平台上分享有关其学历的误导信息行为被媒体曝光，而该人士否定了这些信息是由其撰写。此外，作为背景，该媒体也在同期曝光了另一家东南亚公司的“学历造假行为”，而在随后，此行为涉及到的公司创始人兼CEO退居了幕后。

投融资

南洋理工大学孵化，Amperesand获1240万美元融资：总部位于新加坡的电力基础设施初创公司Amperesand日前宣布，已经筹集到了1240万美元的种子轮融资。据悉，这笔融资由淡马锡旗下深科技早期投资平台Xora Innovation以及Material Impact联合领投，TDK Ventures、Foothill Ventures参投。据悉，Amperesand在南洋理工大学（NTU）孵化，主要对外提供电网基础设施解决方案，帮助改善电动汽车充电硬件。据介绍，Amperesand的系统采用固态变压器（SST）技术，而此技术包含比传统变压器更高效的高频变压器。

电动船初创公司Pyxis获得450万新元融资：Pyxis是一家总部位于新加坡的海上电气化初创公司。该公司宣布，已于近日获得了Motion Ventures和Shift4Good联合领投的450万新元（约合335万美元）种子轮融资。据悉，本次融资也得到了Seeds Capital、MarImpact、ShipsFocus等的参投。

Pyxis成立于2022年，旨在通过其电动船泊为现有海事船东提供一站式解决方案，从而促进电动船舶的商业化发展。据了解，Pyxis曾在去年11月宣布与日本航运公司MOL合作，在新加坡和日本开发&销售电动船舶。