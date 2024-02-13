ACC已获得44亿欧元贷款，增加在法国、德国和意大利建设三个锂离子电池生产和研发超级工厂的资金。股东Stellantis、道达尔和梅赛德斯-奔驰也将追加注资，从而导致所有权结构发生变化。 Automotive Cells Company表示，获得的44亿欧元是“欧洲该行业有史以来最大的债务融资之一”，用于除了法国比利-贝尔克劳/杜夫兰正在运营的生产区块外，还开发四个“生产区块”。据报道， ACC 将在杜夫兰建造第二个街区，并计划在德国凯泽斯劳滕镇和意大利泰尔莫利建造另一个街区。

到 2030 年，Stellantis、道达尔和梅赛德斯-奔驰的合资企业（自2021 年 9 月起）的目标是电池总容量至少达到 120 GWh。 Termoli 工厂的产能将达到 40 GWh，而 ACC 正在努力将法国和德国工厂的产能分别升级至 40 GWh，以完成该法案。

Douvrin目前的产能设定为每年超过13 GWh，预计将于2024年底完工。有了其中的五个区块，ACC的年产能将达到65 GWh；因此，之前宣布了额外生产区块的扩张。

该债务计划将有助于为这些产能融资，并由法国巴黎银行、德意志银行、荷兰国际集团、联合圣保罗银行等商业银行财团全额承保，并得到 Bpifrance、裕利爱马仕和 SACE 的支持。

Stellantis、梅赛德斯-奔驰和道达尔子公司 Saft 也参与了增资（金额未公开）。到2024年3月底，随着后续注资，Stellantis将持有ACC 45%的股份，梅赛德斯-奔驰持有30%，帅福得持有25%。

两家汽车制造商都认为，这证实了他们“作为 ACC 电池模块主要股东和客户的承诺”。帅福得将继续作为长期股东与 ACC 合作并获取技术知识。

ACC 首席执行官 Yann Vincent 在评论这笔贷款时表示，“这是对 ACC 项目充满信心的明确证据。除此之外，我们将在签订额外合同时确定我们的需求。”

ACC 由 Total 和 Stellantis 于 2020 年创建，一年后梅赛德斯也加入。除了法国的超级工厂外，ACC 还在波尔多附近的布鲁日运营着一个研发中心，自 2020 年开始运营，并在新阿基坦地区的 Nersac 运营着一个工业卓越中心。该公司在法国、德国和意大利拥有 1,500 多名员工。它还得到了所有三个国家和欧盟的支持。