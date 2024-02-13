Stellantis 还将在北美使用特斯拉的快速充电系统。这意味着美国汽车行业的所有“三巨头”都将使用NACS——而新的Ionna快速充电网络运营公司的所有合作伙伴现在也都在使用特斯拉开发的充电标准。不过，Stellantis 不会使用特斯拉的超级充电站。Stellantis 的案例与其他汽车制造商的做法不同。该公司表示，Stellantis 品牌的纯电动汽车将“从 2025 年开始从部分车型开始”使用SAE J3400 标准，该标准与特斯拉的系统相对应。通用汽车和福特等汽车制造商去年已宣布，从 2025 年起，他们在北美提供的所有电动车型都将配备特斯拉充电端口。Stellantis 没有具体说明哪些车型系列属于“精选车型”，也没有具体说明提及具体品牌。集团最初可能只会在 Jeep、克莱斯勒、道奇或 Ram 的新车型上改用 NACS，但将继续在现有车型系列中安装 CCS1。目前尚不清楚新款Jeep Wagoneer S今年秋季在美国市场推出时是否会使用新的充电标准。

而且：Stellantis 实际上只宣布从 2025 年起某些车型将配备 SAE 标准 J3400。该公司尚未宣布按照惯例，Stellantis 客户也可以使用特斯拉的超级充电站——无论是自带 NACS 端口还是通过适配器对于 CCS 模型。是否会单独发布公告，或者 Stellantis 是否能够在没有超级充电桩的情况下进行管理，还有待观察。

去年，继越来越多的汽车制造商宣布改用 NACS以获得北美 12,000 个 Supercharger 充电点的使用权之后，众多硬件提供商和充电点运营商纷纷效仿，在许多地方的现有和新建充电点上添加了 NACS 电缆，这使得意味着该系统将很快在北美特斯拉充电站网络之外广泛普及。