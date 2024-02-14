美国汽车供应商博格华纳宣布与比亚迪电池子公司FinDreams Battery建立战略合作伙伴关系。根据协议，博格华纳将生产 FinDreams 的刀片电池。根据该协议，博格华纳将成为欧洲、美洲和亚太部分地区商用车（3级及以上）用FinDreams刀片电池的磷酸铁锂电池组的首选制造商。合同期限为八年。

除了电池供应协议之外，两家公司还同意“博格华纳将获得 FinDreams Battery 的许可，以使用 FinDreams Battery 与其电池组设计和制造工艺相关的知识产权。”

“磷酸铁锂电池化学是一项令人兴奋的技术，由于其成本竞争力而在全球变得越来越重要。我们看到客户对 LFP 电池组的需求不断增加。”博格华纳总裁兼首席执行官 Frédéric Lissalde 说道。 “我们相信 FinDreams Battery 是博格华纳在这一领域的正确选择，博格华纳在中国和欧洲的移动出行领域拥有 20 多年的磷酸铁锂电池经验和成功经验。”

FinDreams Battery总裁兼首席执行官Micheal He补充道：“在复杂的地缘政治和海外商用车磷酸铁锂电动化的关键时机，与博格华纳在境内使用FDB刀片电池的电池组的海外本地化合作双方优势互补，为海外客户提供多元化、灵活的选择，也为海外客户提供了额外获得采用FDB刀片电芯的国产化电池组的机会。”

博格华纳提供众多电动汽车组件，例如采用碳化硅半导体的逆变器或整个电力驱动器。2021年，这家美国公司收购了位于达姆施塔特的德国商用车电池组专家Akasol 。迄今为止从三星 SDI 采购电池的 Akasol 是否也参与使用 FinDreams 的 LFP 电池组装电池组，该交易的新闻稿中并未提及。