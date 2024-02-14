这家芬兰公司正在为其整个产品组合推出基于碳化硅技术的新充电器平台。Kempower 表示，新一代 SiC 具有高性能，同时保持了旧设计的可靠性。它还面向该公司在重型充电领域的未来。由于比纯硅 (SI) 具有更高的电导率和开关频率，SiC 在电子设备中通常表现出更高的效率。以热量形式损失的能量更少，电力电子冷却系统可以更小；此外，SiC 部件可以承受更高的温度。更紧凑的冷却系统可以节省能源并减轻重量和成本。

这也是Kempower的目标。“借助下一代充电器平台，我们发布了采用碳化硅技术的 Kempower 电源模块版本 2，”Kempower 首席市场官 Jussi Vanhanen 说道。“基于首批客户试点和加速耐久性测试，新技术提供了电网友好的电流，具有极低的 THD 水平、更高的效率和较宽的工作温度范围。”

THD 代表总谐波失真，测量系统输出中出现的总能量，这意味着充电过程中几乎没有能量损失。

事实上，Vanhanen 指出“效率和功率因数提高至 0.98 PF”，这可能会降低电力基础设施的成本，“同时为电动汽车提供与我们之前的设计相同的充电功率”。他进一步声称“提高了与现有站点的电气兼容性”，并提高了大型电动汽车充电器安装的电网弹性。该公司专注于上述大型安装，因为其充电器不仅针对电动汽车，还针对越来越多的卡车、公共汽车和高达 400 kW 的重型机器的充电场景。例如，Kempower 充电器为丹麦的电动巴士提供服务，或者在爱沙尼亚为 Terminal Group 的加油站网络提供服务，而这家芬兰公司则为卡车充电合资企业Milence提供服务。在接受 electrive 采访时，Vanhanen 也将电动卡车充电坚定地提上了议程。

Kempower 将在欧洲和北美的芬兰拉赫蒂和北卡罗来纳州达勒姆工厂生产新型 SiC 充电器平台。欧洲将于本季度开始交付，北美市场将于 2024 年第二季度开始交付。