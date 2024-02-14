松下能源公司与领先的电池材料和技术公司 NOVONIX Limited 签署了具有约束力的承购协议，NOVONIX Limited 是电动汽车中使用的锂离子电池阳极的主要部件。

根据松下能源加强其以北美为重点的供应链并减少对环境影响的中长期战略，松下能源位于美国的电动汽车电池制造工厂将使用合成石墨，计划于 2019 年开始发货。 2025 年，来自 NOVONIX 位于田纳西州的工厂。松下能源的目标是到 2031 年，将整个电动汽车锂离子电池供应链的碳足迹比 2022 年的水平减少 50%。大部分排放来自资源开采、原材料加工和物流。因此，除了通过所有工厂的碳中和来减少电池制造过程中产生的碳足迹外，松下能源还积极致力于减少上游供应链的环境影响。

该协议将使松下能源能够利用 NOVONIX 的创新环保技术，并在四年内从 NOVONIX 的北美业务采购 10,000 吨石墨，这是减少其供应链对环境影响的战略性重要一步。锂离子电池用石墨有两种：天然石墨和合成石墨。合成石墨增强了电池的耐用性，在重复充电和放电循环过程中实现可靠的性能。合成石墨传统上是通过在艾奇逊炉中进行长时间高温处理来生产的，每个生产周期持续30天，温度高达3000℃。然而，这种生产方法由于其高能耗和由此产生的二氧化碳排放而带来了挑战，公司正在积极开发创新的生产方法来克服这些缺点。

NOVONIX的专有石墨化炉是同类中第一台用于大规模生产的炉，能够在每个周期约三天内高效地大规模生产人造石墨。与传统的艾奇逊炉相比，这项创新预计将减少合成石墨生产过程中的二氧化碳排放量。它为松下能源将碳足迹减半的目标做出了重大贡献，并体现了该公司对环境可持续发展的承诺。

在北美市场，包括美国在内的全球第二大新车销售市场，松下能源旨在通过提供高质量、高容量、可延长行驶里程的电池来促进电动汽车的广泛采用。公司将利用其专业知识和经验，在锂离子电池行业占据领先地位。通过战略合作伙伴关系，它将加快实现零排放并帮助建设可持续发展社会的努力。