根国外科技媒体GSMChina报道，吉利旗下全球高性能电动汽车品牌极星（Polestar）的首款手机“Polestar Phone”近日已现身IMEI数据库。GSMChina称，在配置方面，该机型同魅族在23年7月时推出的无界版魅族20手机几乎相同。

IT之家指出，Polestar Phone由魅族和极星的哥德堡设计团队合作完成，搭载Polestar OS系统。而在外观上，该机整体设计类似魅族20系列手机，但侧边拥有Polestar烫印字样，且其后壳的LOGO也是极星的“十字”形状。

IMEI数据库信息显示，Polestar Phone的型号为“M392S”，作为对比，无界版魅族20的型号为“M392Q”。

2月7日，极星汽车曾宣布其旗下首款手机Polestar Phone会在今年3月的首届极星品牌日上首发亮相。

据介绍，问世后，Polestar Phone可以使手机和汽车之间实现无缝连接，并提供“超级桌面”等一系列功能。作为背景，将由Polestar Phone和车机将搭载的Polestar OS则是基于领克 08和Flyme Auto的系统体验打造而成。

星纪魅族集团董事长兼CEO沈子瑜此前曾指出，极星手机将定位为“高端智能手机”，并以华为的保时捷Design系列作为对比，表示“肯定要做到这种程度，卖到一万块钱”。

封面来源：极星官网