与全球许多卡车制造商一样，沃尔沃卡车一直在努力探索电动汽车 (EV) 技术。然而，其之前的所有电动汽车都是建立在专为内燃机汽车设计的平台上的。到目前为止。

沃尔沃 FM 低入门级代表了这家瑞典公司的突破性一步，标志着其首款纯电动卡车平台。该平台将在欧洲、土耳其和韩国等主要市场投入使用，专为处理从废物收集到货物配送和建筑工地运营等一系列任务而量身定制。

FM Low Entry 配备四块电池，总容量高达 360 kWh。这意味着卡车的行驶里程可达 124 英里（200 公里）。该电池将为 483 马力（360 kW/489 PS）的发动机提供动力，车辆总重为 19 至 32 吨。沃尔沃卡车不隶属于沃尔沃汽车，该平台的设计相当灵活。它将具有五种不同的车轴配置：4X2、6X2、6X4、8X2 和 8X4。此外，买家可以选择一到四个座位的车型，并选择加长的高卧铺驾驶室，根据不同的操作需求和偏好定制卡车。

这家瑞典公司表示，确保驾驶员拥有良好的视野对其来说非常重要。事实上，FM Low Entry 已在英国重型车辆新的 Direct Vision 标准中赢得了五颗星。它还配备了沃尔沃全新的先进摄像监控系统，为驾驶员提供卡车周围区域的最佳视野。

沃尔沃卡车总裁罗杰·阿尔姆 (Roger Alm) 表示：“这款零排放卡车是我们电动系列的重要补充，非常适合城市交通，并且在设计时充分考虑了驾驶员的需求。 ” “它动力强劲，但驾驶平稳且易于操纵。新款沃尔沃 FM Low Entry 完全符合我们扩大电动产品供应的雄心，使更多客户能够减少碳排放。”

FM Low Entry 将于本季度开始销售，并于 2024 年第二季度开始生产。作为沃尔沃卡车未来计划的重要组成部分，该公司预计其全球销量的 50% 将是纯电动卡车到2030年。