01 今年最让你震撼的企业是？

拼多多。11月底，拼多多市值一度超越阿里巴巴，成为美股市值最大的中国公司，迎来历史性时刻。我是很爱在电商平台购物的人，平时日用小商品都是在拼多多购买，基本可以满足我的治愈性消费需求（不是淘宝天猫买不起，而是多多更具性价比）。对比其他平台，拼多多退货退款服务是所有平台里对用户最友好的。拼多多的成功已经不仅是农村包围城市的成功，从跨境电商到用户留存再到创新，我也从质疑拼多多理解拼多多爱上拼多多。

02 最让你感到意外的企业是？

华为。尽管遇到诸多外部压力，华为还是在今年发布众多新品，从穿戴设备到智能家居再到汽车，华为正在构建万物互联的智能世界。随着华为ADS 2.0发布，华为和赛力斯合作的车型问界新款M5进入人们视野；之后发布的问界新款M7使得赛力斯的销量猛增。我在体验过实车之后，也觉得问界不要太香！12月底问界M9的发布，作为鸿蒙智行旗下年度最重磅产品，问界M9将引领驾乘新征程。华为不单独造车，但是在帮车企造好车、卖好车。

03 哪位业内人士/企业家/创业者在今年最让你印象深刻？

稚晖君。我之前就喜欢在B站上刷稚晖君视频。2023年2月，稚晖君成立其创业公司智元机器人，从科技圈知名KOL变身成科技创业者。创始团队在半年内就打造并发布了第一款产品。成立一年时间不到，智元机器人已经完成了五轮融资，在12月完成的A+++轮融资中，融资金额超过6亿元，据悉，智元机器人还正在进行新一轮融资，投前估值达70亿元。我觉得他是一个目标明确切行动力极强的人，他可以在工作之余沉下心用三四个月去研发先进硬核技术，他在他热爱的领域里表现出来的热情是让我敬佩，也是让人望尘莫及的，绝对是吾辈楷模。

04 最让你印象深刻的海外事件是？

OpenAI人事巨震。OpenAI首席执行官Sam Altman被董事会罢免，同时总裁Greg Brockman也宣布辞去董事会主席职务，然后二人火速加入微软，最后OpenAI与Sam Altman原则上达成协议，Sam Altman重返OpenAI担任首席执行官，并组建新董事会。在5G吃瓜的同时，也能看到随着AI快速发展的同时，引发出来的人类对AI安全方面的担忧。

05 如果让你向大家推荐关注一件今年重量级业内动向，你会选择？

品牌跨界。小米在年底举行万众瞩目的小米汽车技术发布会，发布小米SU7；华为与赛力斯、奇瑞合作打造问界、智界，蔚来发布手机NIO Phone……2023年许多互联网大厂成功跨界开始进入一些新的领域。

06 你在今年接触最多的业内热词是？

肯定是生成式AI。2023年是AI爆发的一年。从ChatGPT的出现，到现在生成式AI已经成了科技圈炙手可热的“香饽饽”。例如，谷歌最近推出了其规模最大、功能最强大的新大型语言模型Gemini以及最先进的文生图大模型 Imagen 2；HeyGen推出AI换声产品，郭德纲英文说相声，赵本山用英文言小品，声线口型甚至都对上，简直可以以假乱真。娱乐的同时，也引发了人们对技术、隐私等方面的担忧。但是对于我来说，我每天都会使用ChatGPT辅助办公，小到优化文案、检查错别字、翻译文章，大到提供一些解决方案及内容思路，生成式AI的出现大大提升了我的工作效率及质量。

07 哪个词语/哪句话最能概括 你对今年你所关注领域的看法？

内卷。ChatGPT爆火，不管是资本、巨头企业还是初创企业都纷纷入局大模型，掀起“千模大战”；尽管智能手机市场面临消费端需求疲软，但各大厂商还在努力推陈出新；EV市场同样竞争激烈，中国在全球电动化的发展有目共睹，自主品牌崛起，更多新车型涌入市场，价格战愈演愈烈……虽然内卷严重，但是我们也看到了更多的创新，只有不断创新才能解决更多痛点，满足消费者更多更高的需求。

08 明年你最期待的产品/企业/技术/行业是？

人形机器人。随着人形机器人技术的不断提升，其应用场景也越来越广泛，未来将会在各个领域中产生深远影响。2023年11月，工信部印发了《人形机器人创新发展指导意见》，所以明年乃至未来3-5年内，我觉得人形机器人技术都值得我们去关注。

09 你认为AI能够威胁人类自身么？

目前还不能对人类的生存构成威胁。但AI对人类的威胁不只有生存威胁，还有一些潜在威胁，包括就业、法律、隐私安全等等，随着AI的快速发展，越来越多的国家及政府机机构已经建立人工智能监管机构或发布更严格的监管制度，人类在享受人工智能带来便利的同时，还要避免这些潜在的威胁。但是也有很多科技大佬一直在警醒我们，人类将面临AI所带来的风险，未来人工智能发展到更加自主、脱离束缚的时候可能会对人类生存造成威胁。