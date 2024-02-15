Nissan推出全新 Interstar-e，这是 Nissan 首款配备 100% 电动动力系统的大型货车，且性能丝毫不受影响。Interstar-e 享有日产八年或 100,000 英里的标准保修，确保每次旅程安心无忧。

新款 Interstar-e 将凭借各种工厂制造的改装产品进入市场，包括自卸车、厢式货车和厢式货车，确保大型货车与其客户一样多样化，并能将各种规模的企业带向新的高度效率水平。

日产首款全电动大型货车将在不影响性能的情况下提供更可持续的乘坐体验 – 87kWh 电池可提供超过 286 英里的最大续航里程，让用户能够接洽一个又一个客户，而无需担心自主性。Nissan 的 D/C 充电具有快速功能，充电仅需 30 分钟即可行驶 157 英里，而任务较短的版本则配备 40kWh 电池，可行驶约 124 英里。同时，其交流充电功能可在 4 小时内将电量从 10% 充电至 100%。

作为一款主要为城市内驾驶而设计的车型，Interstar-e 符合所有关于污染和空气质量的城市政策，让用户在生态意识城市中行驶时放心，并帮助保持社会运转。

下一代 Interstar 还拥有加宽 40 毫米的侧门以及加长 100 毫米的装载区域，为客户提供了关键的额外空间来装载更多的商品和服务。担心装太多重型设备？日产全新 Interstar-e 还拥有高达 1.6 吨的有效负载竞争力。此外，有效载荷为 1.6 吨的 4 吨 Interstar-e 可以通过普通驾驶执照在欧洲行驶，从而使用户能够获得比更常见的 3.5 吨柴油货车更大的有效载荷。

Interstar-e 的最大牵引能力为 2500 公斤，允许该模型牵引更多范围的产品、货物或设备。

Interstar-e 配备了多种安全功能，包括前向紧急制动、困倦警告和轮胎压力监测系统。拖车摇摆辅助系统也包含在这个全新产品中，以增加牵引货物时的安全性。

想知道什么时候可以拿到这款全新的宝石模型吗？预售将于 2024 年第二季度开始，并于今年晚些时候于 2024 年第四季度开始销售。