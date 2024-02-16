通用汽车的高级驾驶辅助系统（ADAS）超级巡航进行了一次重大更新，几乎使兼容汽车的车主可以激活该功能的高速公路里程数增加了一倍。

凯迪拉克 Lyriq、凯迪拉克 Escalade iQ和GMC 悍马 EV （仅举几例）等通用汽车制造的汽车的车主可以在美国和加拿大 750,000 英里的高速公路上使用 Super Cruise。上一次道路网络更新于 2022 年进行，大约有 400,000 英里的兼容道路。除了按需变道或自动变道等功能（精通技术的驾驶员期望从这样的系统中获得）之外，超级巡航还提供所谓的自动拖车功能。换句话说，它可以在牵引时在兼容的道路上实现自动驾驶，通用汽车称这是业内首创，而 Super Cruise 仍然是市场上唯一提供此类功能的 ADAS。

此次最新更新增加了通常连接较小城市和乡镇的小型高速公路，并且兼容的汽车已经开始通过无线方式接收新数据，到 2025 年还将接收更多数据。说到兼容汽车​​，雪佛兰 Bolt EUV、凯迪拉克 CT6 和凯迪拉克 XT6 将不会获得此最新更新，并且可能会停留在 Super Cruise 的早期版本之一。根据雪佛兰网站的信息，Bolt EUV 只有 20 万英里的高速公路地图。至于通用汽车产品组合的其余部分，该公司表示，“平均合格车辆将在通用汽车品牌站点地图显示更新道路后大约一个月内更新其地图。”

Super Cruise 于 2017 年首次亮相，作为 2 级半自动驾驶辅助系统，在北美的某些道路上，驾驶员可以将双手从方向盘上移开。然后，在 2021 年，推出了一种名为 Ultra Cruise 的东西，它本来应该是功能更强大的驾驶助手版本，但最终被淘汰，其功能将包含在 Super Cruise 中。