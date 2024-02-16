还记得起亚 Stinger吗？这是一款后轮驱动的四门掀背车，凭借出色的操控性和漂亮的外观俘获了驾驶爱好者的心。事实上，前 BMW M 工程副总裁阿尔伯特·比尔曼 (Albert Biermann) 签署了该车，这使得该车对知情人士更具吸引力。但即使具有所有这些伟大的特性，毒刺的寿命也很短，在生产不到六年后就被砍掉了。

不过现在，据说起亚正在准备 Stinger 的精神继承者，而且这次是全电动的。根据汽车制造商内部的新文件，起亚正在开发一款高性能电动轿车，该轿车可能会被命名为 EV8。根据韩国汽车博客发布的泄露文件，即将推出的四门汽车将于 2025 年底或 2026 年初投入生产，采用现代汽车集团的新型集成模块化架构(IMA)。该平台取代了支持大多数现代、起亚和 Genesis 电动汽车的 E-GMP 架构，并且是目前业内技术含量最高的电动装置之一。 代号 GT1——这似乎是对 2011 年 Stinger 预览版的 GT 概念车的致敬——这款零排放高性能轿车将配备 113.2 千瓦时的电池组，使其成为起亚电动汽车有史以来安装的最大电池组。作为参考，EV9 的电池组容量为 99.8 kWh。

根据泄露的文件，EV8 拥有如此多的能量，预计其行驶里程约为 435 至 497 英里（700 至 800 公里）。我们假设这些数字是在 WLTP 循环上实现的，因此预计 EPA 充满电后的续航里程约为 370 英里，大约减少了 20%。

有趣的是，据说这款车也是与即将推出的起亚 EV4 轿车不同的车型，该汽车制造商还表示，该车在某些方面受到了 Stinger 的启发。 在动力方面，泄露的生产计划显示，起亚 EV8 将配备双电机装置，至少在顶级车型中可输出 450 千瓦或 603 马力的功率。较小的型号据说配备单个后置 218 马力电机或 435 马力双电机全轮驱动动力系统。

相比之下，韩国制造商目前的运动型电动旗舰起亚 EV6 GT 的功率为 577 马力，因此即将推出的 EV8 在性能上看起来更有前途。

全电动 Stinger 继任者只是现代汽车集团未来的产品之一。基于相同 IMA 平台的Genesis GV90 SUV也计划于 2026 年投入生产，而较小的 EV4 轿车据报道将于明年初投入装配线。