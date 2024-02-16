微软游戏业务掌舵者菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）近日在一次采访中表示，微软暂时没有计划为 iOS 平台开发 Xbox Cloud Gaming 应用的计划，主要原因是没有盈利空间。

斯宾塞在接受 The Verge 采访时表示，Xbox Cloud Gaming 如何在 iOS 平台实现营收是个问题，并表示苹果欧洲新规在开放竞争方面做得还不够。

斯宾塞部分采访内容如下：

我认为在 iOS 上推出 Xbox Cloud Gaming 并没有太多盈利空间。我赞同莎拉·邦德（Sarah Bond，微软 Xbox 总裁）的观点，认为苹果在开放方面走得不够远。

事实上你甚至可以说苹果在某种程度上还开倒车，在开放全球最大游戏平台的竞争方面走得绝对不够远。

我们将继续与监管机构、苹果和 Google 合作，为第三方应用商城创造空间。我非常喜欢 Windows 的运作方式，Windows 上有微软商店，有 Steam，有 Epic Games Store，有 GOG。

你可以有其他选择，我认为人们可以通过其他方式购买东西，这对消费者和创作者来说都是好事。我认为最大的游戏玩家平台，也就是移动平台，也应该有同样的选择。