索尼本田移动是本田和索尼之间的汽车合资企业。它的目标是制造具有先进自动驾驶技术的电动汽车。现在，有关于该公司首款车型何时上路的新细节。

据《日经亚洲》报道，除了之前宣布的2025 年推出的Afeela 电动轿车外，索尼本田移动还将在 2027 年推出一款 SUV，并在 2028 年或更晚推出一款价格更便宜的紧凑型车型。所有三辆车都将行驶在同一平台上。据称，索尼本田移动的紧凑型车型将与本田内部开发的电动汽车共享零部件，以降低价格。该公司刚刚在 CES 上展示了Saloon 概念车，并将于 2026 年推出量产车型。

我们还没有关于索尼本田移动 SUV 的太多细节。索尼此前展示了 Vision-S 02 概念车，预览了此类车辆的外观。它与轿车共享设计语言，但具有更高的车身和掀背车。2025 年推出的 Afeela 轿车采用前后电动机，各产生 241 马力。它有一个91.0千瓦时的锂离子电池组。美国的销售将于 2026 年初开始。

索尼本田移动公司正在为 Afeela 配备技术。预生产车型有 45 个传感器，包括激光雷达和 8 个摄像头。据称，高通芯片将提供支持 3 级自动驾驶的处理能力，这意味着有时仍然需要人接管控制权。Afeela 拥有低调、流畅的外观。在内部，有一个几乎覆盖整个仪表板的屏幕。索尼打算提供对其庞大媒体帝国的访问，以便人们可以在这款显示器上观看《蜘蛛侠：穿越蜘蛛侠》等电影或玩《堡垒之夜》，而驾驶员握住操纵杆方向盘。

据Quartz报道，本田将在俄亥俄州生产部分电动汽车。鉴于地点，这些车辆可能使用来自本田和 LG 在该州合资工厂的电池。