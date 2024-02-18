data.ai 发布了 2024 年 1 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2024 年 1 月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，榜单前三分别为字节跳动、欢聚集团以及美图，畅读科技、赤子城科技排名各上升 1 位。短剧应用 MoboReels 依旧在海外持续发力，帮助畅读科技收入环比提升 21%。赤子城科技旗下社交媒体应用 SUGO 及其lite版本不仅在中东维持稳定增长，台湾地区用户支出也迎来显著提升，并成为除土耳其外收入贡献最高的市场。此外，Daily Yoga、HiRead、点众科技以及Kingsoft出海收入排名均有着大幅上升。

读物类应用出海表现引人关注

本期HiRead与点众科技在出海收入榜分别前进 6 位和 4 位。两个发行商均有一款小说应用在海外表现良好（分别是 Hinovel 与 Webfic）。两款应用在美国市场都已小具规模，不同之处在于，Hinovel 在拉美市场增长较快，而 Webfic 则在印度和印尼等东南亚市场表现最为突出。

专注健身领域的Daily Yoga在 1 月海外营收环比上涨 44%，顺位飙升 5 名来到第 15，旗下瑜伽健身应用 Daily Yoga 以及舞蹈健身应用 Dancefitme 可谓功不可没。Kingsoft 则依靠商业办公产品 WPS Office 在东南亚市场的稳健增长实现排名提升。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2024 年 1 月中国非游戏应用出海表现总结：榜单前十趋于稳定。本期非游戏应用出海收入榜单前十仅 MoboReader 小幅上升 1 位，其余均无变化。值得一提的是，除 MoboReader 以外，畅读科技另一款短剧应用 MoboReels 排名连续几个月不断攀升，现已来到第 11 位。应用在 2024 年 1 月共获得 210 万新用户，用户支出更是超过 300 万美元，美国、韩国是当前最热门市场。Hinovel 在美国市场营收增长率高达 62%，使该应用排名成功上升 5 位。WPS Office 则在印度尼西亚、马来西亚和菲律宾实现用户支出增长。data.ai Intelligence 数据显示，除印度以外，印尼已成为 WPS Office 活跃用户最多的市场。

其余应用榜单情况请参考榜单图片。