福特在其位于埃塞克斯的英国总部的新推进开发实验室已经开业，巩固了邓顿园区在实现福特欧洲电动汽车计划中的研发作用。

这座耗资 2400 万英镑的设施由英国交通大臣 Anthony Browne MP 主持落成，作为BlueCruise 进行全场参观和自动驾驶福特 野马 Mach-E的一部分。部长看到电动汽车动力总成部件经过了速度和负载的密集测试，以加速磨损程度，而客户只有在车辆使用多年后才会出现这种情况。

在过去的两年里，福特投资了 4700 万英镑，用于邻近的先进推进实验室 (APL) 和独立的 E:PRiME（制造工程电气化动力总成）原型制造设施，部长也参观了该设施。他会见了福特 Dunton 的一些学徒，他们是福特及其英国 Trust Ford 经销商雇用的 300 多名学徒，其中包括高级和学位级别的学徒，并向他展示了他们的 Transit Connect 开发车辆项目。

APL 专注于最大限度地减少电动汽车动力系统的噪音和振动，以及开发符合最新排放法规的混合动力系统，而 E:PRiME 则开发先进的制造工艺，在批量生产之前生产原型电动汽车组件。去年，E:PRiME 团队完成了 150 个电力装置，涉及默西塞德福特 Halewood 工厂的员工，从今年晚些时候开始，该工厂每年将组装超过 400,000 个电力装置。

最新的推进开发实验室由八个车辆大小的房间组成，能够测试电力装置和推进系统，从而最大限度地延长开发时间，包括全天候组件可靠性签核。新实验室的测试室配置用于测试电动汽车、混合动力和燃烧动力系统，根据市场变化和客户需求在技术之间进行灵活调整。

福特计划到 2025 年推出 9 款新型电动货车和汽车，其中包括 5 款基于货车的车辆。自 1965 年推出以来，福特全顺已连续 58 年成为英国最畅销的货车。总部位于邓顿的福特 Pro 部门在商用车销售和最重要的支持软件、充电、服务和金融客户需求方面处于领先地位。