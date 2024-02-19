01 今年最让你震撼的企业是？

今年最让我感到震撼的公司是华为。无论是在手机领域的创新，还是在进军汽车市场和鸿蒙操作系统的发展，每一条关于华为的消息都让我为他们的进步感到惊叹。在回国的短短半年里，我真切地体会到了华为强大的绝地反击的能量。从技术创新到市场逆袭，华为确实展现了强大的行业影响力。

02 最让你感到意外的企业是？

最让我感到意外的企业是瑞幸。没有想到瑞幸和茅台会联名出一款酒精类咖啡，产品一上市就非常的火爆，非常成功的联名和营销。外网对于这次酱香拿铁的爆火也反映强烈，在社交媒体平台引发了几波讨论热潮。

03 哪位业内人士/企业家/创业者在今年最让你印象深刻？

让我印象深刻的企业家是Elon Musk。自从五月他将Twitter更名为X后，每次登录推特刷新，他的推文都能在头版头条出现。作为一位极富营销手腕的商人和富有远见的未来天才，他的推文涵盖了创新科技和各种幽默梗，有点疯狂但是非常有意思。

04 最让你印象深刻的海外事件是？

今年让我印象最深的海外事件是长达数月的好莱坞编剧罢工事件。尽管这场罢工初看起来是娱乐圈内的一场大规模运动，然而其核心问题却与AI息息相关。除了流媒体平台带来的冲击, AI特别是AIGC严重影响了大多数编剧的权益。在我五月份身临美国时，亲眼目睹了这场罢工的规模之大。也让我深切地意识到AI对创意产业工作者的巨大影响。在科技发展的浪潮中，技术进步与创作者权益的平衡或许将成为许多创意行业和相关内容从业者需要面对的重要议题。

05 如果让你向大家推荐关注一件今年重量级业内动向，你会选择？

我想选择的重量级业内动向是问界的起死回生，真的很不容易，是实力也是运气。

06 你在今年接触最多的业内热词是？

从社媒的角度来说，我今年接触到最多的业内热词是AIGC。2023年AI新闻层出不穷，也总是社交网络上热议的话题。对于新媒体的从业人员来说，我工作的每一天都会接触和使用到AI。

07 哪个词语/哪句话最能概括 你对今年你所关注领域的看法？

对于2023年，可以用白热化来概括2023年的科技行业。作为一名社媒运营，我们每天对科技行业的各个领域都有所关注。今年的科技行业的各个领域都异常火热，涌现出很多突破性的进展，也有些引人注目的戏剧性事件和让人眼前一亮的创新。

08 明年你最期待的产品/企业/技术/行业是？

明年我最期待的是智能家居行业。我对如何将技术巧妙融入人们日常生活有很大的期待。随着智能技术的应用范围越来越广泛，我也希望能够体验到更多更便捷更高效的智能生活用品。

09 你认为AI能够威胁人类自身么？

我认为技术是中性的，关键在于使用这项技术的人类。AI需要被合理的规范和监管从而达到与人类之间的和平相处。