在 OpenAI 发布文本转视频生成模型 Sora 后，埃隆·马斯克大力赞扬了特斯拉的真实世界模拟和视频生成能力。

OpenAI 上周在其网站上公布了名为 Sora 的文本转视频生成模型，并展示了一些该系统生成的视频。随后，马斯克在社交媒体上展示了特斯拉去年发布的一些生成视频。在过去几天里，他还发布了几条帖子和回复，讨论了 OpenAI 和特斯拉在视频生成领域的努力。

马斯克回复了一条建议特斯拉制作视频游戏的评论，称自己也一直想要做这件事。但他同时也表示，他认为特斯拉的“真实世界模拟和视频生成是全球最佳”，并补充说，公司必须等到向公众推出完全无人驾驶（FSD）后才能制作游戏。

马斯克还在上周末的一篇帖子中表示，特斯拉大约一年前就具备了生成具有准确物理效果的真实世界视频的能力，但由于训练数据来自汽车，生成的视频并不有趣。他说这些视频看起来像特斯拉的普通视频，但实际上是通过“动态生成（非记忆）世界”创建的。

“特斯拉视频生成超越 OpenAI 的地方在于它可以预测极其准确的物理特性，”马斯克在另一篇帖子中回复前微软战略家罗伯特·斯科普尔时说道，“这对于自动驾驶至关重要。”

马斯克与 OpenAI 及其 CEO 山姆·阿尔特曼 (Sam Altman) 有过一段争议的历史，他曾与阿尔特曼一起担任 OpenAI 的董事会成员。最近几个月，马斯克对 OpenAI 从非营利组织转为营利性公司表示强烈批评。去年，马斯克还创办了自己的 AI 公司，名为 xAI。该公司于 11 月推出了其首款产品，一个名为 Grok 的生成式语言模型。