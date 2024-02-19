Sensor Tower商店情报平台发布了2024年1月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

1 月出海手游收入榜

1月，点点互动冰雪末日生存手游《寒霜启示录》(Whiteout Survival) 推出了「New Year Pack」、「Crazy Joe」等一系列热门活动，稳定的内容更新推动游戏日流水再创新高，本月收入再度提升9%，首次问鼎出海手游收入榜。

米哈游《原神》1月末迎来4.4版本「彩鹞栉春风」更新和一年一度的海灯节活动，伴随「闲云」、「嘉明」等全新角色的上线，《原神》1月海外收入提升16%，排名上升2位至收入榜第2名。

FirstFun 4X策略手游《Last War:Survival Game》通过融合街机休闲玩法等创新，成功拓展新用户群，结合时下流行的生存题材，1月海外收入上涨169%，跻身收入榜第6名和增长榜第2名。自2023年6月问市以来，《Last War:Survival Game》收入、下载量和活跃用户均持续增长，成功摘得1月全球策略手游下载冠军，其活跃用户规模也跃居4X策略手游赛道第1名。

1月中旬，二次元策略塔防手游《明日方舟》日服版迎来4周年庆典，最新支线故事「火山梦旅」同时开启，该游戏本月海外收入环比增长124%，重返收入榜第14名，跻身增长榜第3名。

1 月出海手游收入增长榜

来自4399游戏的冒险闯关RPG手游《菇勇者传说》在韩国市场增长势如破竹，上线次月已超越热门手游《天堂M》，成为当地市场手游收入冠军，并带动《菇勇者传说》1月海外收入激增163%，登顶本期出海手游收入增长榜。

1月中旬，万达院线游戏和胡莱游戏联合推出的放置RPG手游《圣斗士星矢：正义传说》正式登陆日本市场，首日登顶日本iOS手游下载榜。凭借圣斗士星矢IP的影响力和本土明星代言等宣发策略，该游戏在日本市场流水迅速攀升，本期海外收入激增858%，再次入围增长榜第4名。

由叠纸游戏研发的女性向恋爱互动新游《恋与深空》于1月中下旬全球同步上线，第一人称视角剧情和3D角色场景带给玩家沉浸式的游戏体验，发布首日即登顶美国和中国台港澳等多个市场iOS手游下载榜，入围增长榜第6名。

12月底，露珠游戏在中国台港澳市场推出科幻题材MMORPG新游《源进化》，凭借新颖的赛博都市异能觉醒题材和本地化发行策略，该游戏随即登顶当地市场iOS手游下载榜，成功入围1月出海手游收入增长榜第8名。

1 月出海手游下载榜

《PUBG Mobile》2024年1月下载量环比提升15%，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

FirstFun《Last War:Survival Game》1月下载量增长83%，排名上升7位至下载榜第2名。

冰川网络旗下放置冒险卡牌手游《Hero Clash》1月中旬更新游戏副玩法，狗头素材热潮推动《Hero Clash》下载量激增11倍，重返下载榜第12名。