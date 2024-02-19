大众汽车已同意向Mahindra提供其 MEB 架构的组件和统一电池。这些零部件将用于这家印度汽车制造商即将推出的电动汽车，预计从 2025 年起投放市场。

两家公司之间的合作是在 2022 年首次宣布合作伙伴关系的基础上，通过 2 月 16 日签署的供应协议正式确定的，该协议以合作协议和条款清单的形式进行了概述。

来自大众汽车的组件将集成到基于 Mahindra 全新 INGLO 架构打造的各种电动 SUV 中。共享技术预计将涵盖电动机和其他重要部件，包括统一电池。该协议预计将持续数年，预计供应的电池总容量约为 50 GWh。值得注意的是，除了大众集团品牌（大众、奥迪、斯柯达、西雅特、Cupra）外，欧洲福特也采用MEB架构。

Mahindra 已经为印度市场预览了五款基于 INGLO 的电动 SUV 。首先推出的 XUV.e8 SUV 定于 2024 年 12 月首次亮相，随后 XUV.e9 轿跑车 SUV 将于 2025 年 4 月上市。据报道，更具运动感和未来感的 BE.05 将于 2025 年 10 月上市，其尺寸更大BE.07 和 BE.06 兄弟姐妹预计将在 2026 年之后推出。

根据官方公告，马恒达和大众将“继续探索在印度电动汽车领域进一步合作的潜在机会”。两家公司的目标是“加强其在印度市场的电动汽车影响力” ，并帮助“加速该地区的电气化”。

在此背景下，马恒达相信电动乘用车将在未来几年获得“巨大的发展势头”。然而，竞争对手汽车制造商塔塔目前在电气化游戏中处于领先地位，拥有更广泛的电动汽车。