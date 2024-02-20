通用汽车公司周五表示，凯迪拉克 Lyriq 车主可以期待 3 月份对他们的汽车进行一些不错的升级。在通用汽车新电动平台的推出过程中，这是一个积极的消息。

软件更新增加了一些改进。也许最值得注意的是，通用汽车的自动高速公路驾驶系统超级巡航在更新后应该需要更少的驾驶员干预。 Lyriq 的自适应巡航控制功能也进行了类似的改进，该功能可以自动遵循车道线并跟上交通——当然，是在驾驶员的监督下。此次升级还包括更方便的车库门开启器和手套箱触摸屏控制，以及myCadillac 移动应用程序的更好性能。

当今软件密集型车辆的好处在于，使用新的和改进的功能来升级它们比以往任何时候都更容易。但有趣的是，Lyriq 车主必须前往经销商处才能接收即将推出的更新。他们将无法通过互联网下载它。

通用汽车向完全零排放汽车制造商的转型最近并不是很顺利。该公司一直在努力提高使用新型 Ultium 电池技术的电动汽车的产量，其中包括 Lyriq。在收到软件故障报告后，该公司最近暂停了雪佛兰 Blazer EV的销售。该公司还以消费者需求低于预期为由，推迟了一些新电动车型的推出。

但 Lyriq 是一个亮点。经过 2023 年的缓慢开局后，通用汽车去年最终售出了 9,154 辆 Lyriq。这并不是一个巨大的数字，但它远远超过了该汽车制造商的其他新型电动汽车。

通用汽车仅售出了 482 辆 Blazer 电动汽车、3,244 辆 GMC 悍马电动汽车和 461 辆 Silverado 电动皮卡。这里值得注意的是，通用汽车最畅销的电动汽车是年迈的博尔特双胞胎。 Bolt EV 掀背车和 Bolt EUV 紧凑型 SUV 的总销量为 62,045 辆，但它们已停产（在当前版本中），以便为通用汽车的下一代电动汽车让路。