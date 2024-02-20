LG Energy Solution (LGES) 是全球最大的电动汽车锂离子电池制造商之一，预计将很快推出新型高容量圆柱形电池。

据Naver报道，LG 能源解决方案首席执行官 Kim Dong-Myung 宣布，新的 4680 型圆柱形格式（直径 46 毫米，高度 80 毫米）即将“很快”推出——最早将于 2024 年 8 月推出。4680型电池最初由特斯拉几年前推出。该公司在其位于加利福尼亚州的试点工厂和德克萨斯州 Giga 工厂内部生产 4680 型产品。不过，据我们了解，特斯拉鼓励其电池供应商也推出4680型电池。

目前，只有 Tesla 在全电动汽车中使用 4680 型格式（首先是在德克萨斯州生产的 Tesla Model Y 的一个版本中，现在是在 Tesla Cyber​​truck 中）。然而，其他多家整车厂打算使用直径为 46 毫米和各种高度的新型高容量圆柱形电池（包括宝马）。此外，拥有46xx产品的电池供应商的队列也越来越长（包括松下和宁德时代）。

报道称，LGES 将于 8 月在韩国 Ochang 工厂开始批量生产 4680 型电池。该公司计划于 2025 年左右在美国亚利桑那州的新工厂（目前正在建设中）生产新电池。由于《2022 年通货膨胀减少法案》(IRA)，在美国生产是重要的一步。将 7,500 美元的联邦税收抵免和其他激励措施与当地生产挂钩。该报告称，4680 型电池也可能在中国的南京工厂生产，该工厂已经为特斯拉 Model 3/Model Y 生产较小的 2170 型电池。

另外，LGES 预计将于 2025 年下半年左右开始生产自己的 LFP 电池（磷酸铁锂正极化学物质）。LG Chem 开发 LFP 的传闻于 2021 年传出，并于 2022 年得到证实。时间会证明它是用于电动汽车的电池 还是仅用于电池储能系统（BEES）的电池。