根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2024年1月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金19.6亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入37.8%。

以下为详细内容：

由于近期中国厂商在SLG、RPG和女性向手游等多个赛道成功推出爆款新游，加上春节和周年庆等重磅活动，1月不少厂商赢得亮眼的成绩。Sensor Tower商店情报平台显示，2024年1月共38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金19.6亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入37.8%。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

随着年度版本“云梦有灵”，新赛季以及新皮肤上线，《王者荣耀》1月收入环比增长15%。《金铲铲之战》“天选福星”新赛季在1月26日上线，当天游戏日流水创下新高，并连续两天位列中国iOS手游畅销榜榜首，月收入环比提升154%，成为本期腾讯移动游戏收入排名第2的产品。在这两款游戏的带动下，腾讯移动游戏收入在12月激增13%的基础上，1月再度增长11%。

点点互动《寒霜启示录》（Whiteout Survival）保持高频率的内容和活动输出，使得游戏日流水、月收入、活跃用户和下载量等关键数据均在1月创下新的纪录，并首次登顶中国手游出海收入榜榜首。该游戏在保持全球SLG手游畅销榜冠军的同时，在该赛道的收入占比进一步提升至12%

近期4399游戏在海外市场推出的冒险闯关手游《菇勇者传说》无疑是RPG赛道的黑马产品。在本土RPG厂商统治多年的韩国市场，《菇勇者传说》凭借幽默的设定、轻松的玩法和海量的福利，一举反超《天堂M》、《奧丁：神叛》等本土RPG大作，荣登1月韩国手游市场畅销榜榜首，平均评分超过4.7，成为多年来首款摘得桂冠的外国手游产品，也是首款取得这一成就的非重度手游。发行商4399的排名相应跃升13位，来到第7名，约64%的收入来自韩国市场。

《菇勇者传说》的成功，除了源自4399长期以来对韩国RPG手游市场的洞察，也标志着当地市场对典型韩式重度RPG手游的需求日渐下降。由于新生代韩国玩家未经历过端游时代的洗礼，他们对重度手游产品不像上一代玩家那么沉迷，更喜欢轻松休闲、回归娱乐本身的游戏体验。《菇勇者传说》现象已经引发当地市场热议，也将触发韩国游戏业对当今市场的重新思考。

《蔚蓝档案》日服版本在1月底推出新角色以及3周年庆活动，本期游戏收入增长96%。另一方面，《明日方舟》日服版本在1月中旬迎来4周年庆和新支线故事，游戏收入环比提升175%。发行商悠星网络收入相应增长60%，排名前进7位重回榜单第9名。

4X策略手游《Last War:Survival Game》延续12月强劲的增长势头，本期收入再度增长169%，位列同品类全球收入榜第2名，跻身MAU排行榜榜首，成为近期成功出海的又一爆款产品。通过融合末日题材、休闲副玩法和传统的SLG手游框架，以及大量的广告投放，该游戏成功突破了SLG手游用户引入困难的瓶颈，1月用户付费超过4000万美元，收入前三的市场为美国、韩国和中国台湾，分别占29%，27.6%和8.2%。发行商FirstFun排名前进13位，首度跻身榜单前十。

叠纸网络于1月18日全球同步推出恋爱互动手游《恋与深空》。凭借精致的3D美术、更具沉浸感的互动，以及新颖的“并肩战斗”机制，该游戏一经上市即获得国内和海外女性玩家的热捧。不到2周即获得超过540万下载，登顶全球互动叙事手游畅销榜。该游戏收入前三的市场是中国、日本和美国，分别占66.6%，10.4%和6.6%。发行商收入环比激增246%，跃居榜单第23名。

1月底，心动网络在中国台港澳市场推出冒险放置手游《出发吧麦芬》。其可爱的画风、温暖治愈的氛围和轻松的玩法使游戏迅速进入当地手游畅销榜头部，并赢得超过4.6的平均评分，发行商回归榜单第27名。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是Hortor Games、胡莱游戏、益世界、露珠游戏、智明星通、英雄游戏、游族网络和雅乐科技共38家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了《金铲铲之战》创下新的收入纪录，腾讯旗下另一款经典手游《穿越火线》也迎来收入新高。2024开年扭蛋机活动上线当天，该游戏跃居中国iOS手游畅销榜第2名。龙年春节版本的上线，也有效保持了游戏热度，使得1月收入环比激增515%，排名前进15位至第4名。

网易游戏在1月中旬推出的新游《世界之外》同样表现亮眼，成为另一款空降榜单的女性向手游。